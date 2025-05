Pronostici Bundesliga 3 maggio ore 15:30: cosa serve al Bayern per fare festa

Bundesliga, bavaresi a un passo dal titolo: ecco di cosa ha bisogno la squadra di Kompany, impegnata a Lipsia, per trionfare con due turni d’anticipo.

Nello scorso weekend la vittoria del Leverkusen sull’Augsburg ha impedito al Bayern Monaco di fare festa con tre giornate d’anticipo. Ai bavaresi non è bastato il rotondo successo (3-0) contro il Mainz – secondo clean sheet di fila dopo lo 0-4 con l’Heidenheim – per vincere aritmeticamente la Bundesliga (sarebbe il dodicesimo trionfo negli ultimi tredici anni). I festeggiamenti, tuttavia, sono solamente rimandati: con 8 punti di vantaggio sui campioni in carica la squadra di Vincent Kompany può dormire sonni tranquilli. Nessun rischio di ribaltoni.

Sarà titolo in caso di vittoria nell’ostica trasferta di Lipsia: in quel caso al Bayern Monaco non servirà neppure aspettare l’esito della gara del Bayer Leverkusen, impegnato domenica pomeriggio a Friburgo. In realtà anche un pareggio alla Red Bull Arena metterebbe in cassaforte l’agognato Meisterschale (anche se non matematicamente): la differenza reti è tale (+61 Bayern e +31 Leverkusen) da spegnere qualsiasi velleità delle Aspirine. La sensazione, però, è che i bavaresi vogliano chiudere i giochi già in questo fine settimana, nonostante le pesanti assenze di Kane, squalificato, e Musiala, infortunato. Il Lipsia, infatti, pur essendo in piena corsa per il quarto posto – è quinto a -2 dal Friburgo – non sta certo brillando in quanto a costanza ed è reduce da un k.o. nettissimo in casa dell’Eintracht Francoforte (4-0). Il Bayern, del resto, si è aggiudicato tutti e due gli ultimi scontri con i Roten Bullen e l’ha fatto con il punteggio complessivo di 7-2: i gol non dovrebbero mancare neppure stavolta.

Le previsioni sulle altre partite

Oltre alla lotta per un posto in Champions League è agguerrita anche quella per l’Europa minore. Non è detta l’ultima per il Werder Brema, attualmente ottavo ma a -1 dal Mainz settimo.

I biancoverdi, tra l’altro, stanno attraversando un buon momento di forma: dopo quattro successi consecutivi la striscia vincente della squadra di Ole Werner si è interrotta una settimana fa contro il St. Pauli. Trasferta complicata quella di Berlino con l’Union, ma i capitolini sono già salvi e non possono ambire all’Europa: assai probabile un risultato positivo del Werder. Tra le squadre che hanno ormai perso il treno europeo c’è anche lo Stoccarda: gli Svevi, precipitati all’undicesimo posto (un solo punto nelle ultime tre giornate) rischiano in casa del St. Pauli, che in caso di vittoria potrebbe festeggiare la salvezza aritmetica. Ultima possibilità per riavvicinarsi all’Europa, infine, per il Borussia Monchengladbach, reduce da tre sconfitte di fila: il fattore campo potrebbe essere decisivo nella sfida con l’Hoffenheim, quartultimo ed affamato di punti salvezza.

Bundesliga: possibili vincenti

Werder Brema o pareggio (in Union Berlino-Werder Brema)

Bayern Monaco (in Lipsia-Bayern Monaco)

St. Pauli o pareggio (in St. Pauli-Stoccarda)

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Bayern Monaco

Borussia Monchengladbach-Hoffenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Lipsia-Bayern Monaco

Union Berlino-Werder Brema

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Gol” in Union Berlino-Werder Brema è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

