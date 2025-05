Pronostico Manchester City-Wolverhampton: la striscia vincente spaventa Guardiola

Manchester City-Wolverhampton è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha ritrovato un minimo di continuità nelle ultime settimane il Manchester City, che all’interno di una stagione complessivamente deludente può ancora portarsi a casa un trofeo – la FA Cup – e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, obiettivo tutt’altro che scontato se consideriamo le difficoltà avute nei mesi scorsi dalla squadra di Pep Guardiola.

Chiudere tra le prime cinque non dovrebbe essere un problema: i Cityzens, pur dovendo fare a meno di Erling Haaland – il fromboliere norvegese è infortunato – sono imbattuti da 8 partite tra le varie competizioni ed in questa serie positiva ne hanno vinte 6. Domenica scorsa si sono imposti sull’ostico Nottingham Forest nella semifinale (in gara unica) di FA Cup, andata in scena a Wembley: i gol, uno per tempo, portano la firma di Lewis e Gvardiol. In Premier League il Manchester City è momentaneamente quarto, a +1 sulla coppia formata da Chelsea e Nottingham Forest (i Tricky Trees hanno una gara in meno). Una situazione abbastanza ingarbugliata e caotica ma gli uomini di Guardiola possono contare su un calendario, almeno sulla carta, favorevole: se la vedranno con una squadra già salva (Wolverhampton), una già retrocessa (Southampton) e con due (Fulham e Bournemouth) che hanno ormai poche chance di qualificarsi ad una competizione europea.

Si parte dal match con i Wolves, che pur senza obiettivi realistici non possono essere sottovalutato: vengono da ben 6 vittorie di fila, facendo registrare la striscia vincente più lunga dal 1970. Nelle ultime 10 partite di Premier League, per intenderci, solo il Liverpool neocampione ha totalizzato più punti degli uomini di Pereira.

Come vedere Manchester City-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Wolverhampton è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Manchester City ha ritrovato ritmo ed equilibrio e non può non essere considerato favorito ma ci aspettiamo almeno un gol da parte dei Wolves, in salute e soprattutto sempre a segno nelle ultime 6 trasferte (comprese quelle in cui hanno affrontato contro Liverpool, Chelsea e Man United). Almeno 3 i gol totali.

Le probabili formazioni di Manchester City-Wolverhampton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Kovacic, Lewis; Bernardo Silva, Foden, Doku; Marmoush.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Semedo, André, Joao Gomes, Ait-Nouri; Munetsi, Cunha; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1