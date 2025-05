Pronostico Heidenheim-Bochum: resta aperta la corsa salvezza

Heidenheim-Bochum è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria della scorsa settimana sul campo dello Stoccarda ha ridato speranze all’Heidenheim. Adesso in classifica i punti sono 25, a sole cinque lunghezze da quella che sarebbe e che potrebbe diventare una clamorosa salvezza diretta. Difficilissima, mettiamolo in chiaro, ma non impossibile.

Intanto c’è da vincere. E poi sperare anche che le altre non facciano lo stesso. E forse, questo, potrebbe essere il turno della svolta visto che arriva un Bochum retrocesso e che non ha nessuna possibilità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Al massimo, gli ospiti, possono puntare al terz’ultimo posto che darebbe la possibilità di andare ai playout. Ma questo ci appare impossibile perché in casa, l’Heidenheim, ha di fatto costruito quasi tutto il proprio bottino e, l’affermazione sul difficilissimo campo dello Stoccarda, come detto prima, ha accesso un entusiasmo clamoroso che in questo momento è pure difficile da frenare.

Le ultime possibilità il Bochum, non solo se l’è giocate male perdendo 4 partite di fila nel momento topico della stagione, ma soprattutto non riuscendo ad andare nel fine settimana di Pasqua, oltre il pari interno contro l’Union Berlino. Sì, lì sono finite davvero tutte le speranze, che invece la domenica di Resurrezione ha acceso nei padroni di casa. Pronti, quindi, a prendersi un’altra vittoria che alzerebbe ulteriormente le percentuali salvezza.

Come vedere Heidenheim-Bochum in diretta tv e streaming

Heidenheim-Bochum è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La sfida almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Di certo sarà l’Heidenheim è prendersi i tre punti. E a continuare a sognare la salvezza diretta.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Bochum

HEIDENHEIM (3-4-2-1): Muller; Mainka, Gimber, Siersleban; Traore, Busch, Schoppler, Kratzig; Conteh, Beck; Pieringer.

BOCHUM (3-3-2-2): Horn; Oermann, Medic, Ordets; Passlack, Sissoko, Wittek; Bero, Krauss; Hofmann, Masouras.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1