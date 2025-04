Dalle Olimpiadi a OnlyFans: con quelle curve la medaglia è assicurata

Anche su OnlyFans è riuscita a riscuotere un successo incredibile: ecco come ha fatto a conquistare tutti e a divenire così popolare.

Ha twerkato come se non ci fosse un domani, dopo aver vinto la medaglia più importante della sua carriera. Un bronzo niente male che, alle Olimpiadi, assume ancora più valore. E il video di quel suo balletto della felicità, in men che non si dica, aveva fatto sia il giro dei social network in generale che del world wide web.

Il perché è presto detto. Innanzitutto è piaciuto che un’atleta festeggiasse con così tanta enfasi il suo traguardo, ma è piaciuto anche il fatto che a twerkare fosse una sportiva dal fisico scolpito. Perché, diciamocelo, la bellissima Alysha Newman ha delle curve di quelle che non esiteremmo a definire pericolosissime. Un corpo che lei stessa ha “scolpito” in maniera ineccepibile, per poter essere una delle migliori nella disciplina che tanto le sta a cuore: il salto con l’asta.

Ma questa formidabile atleta canadese, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, non è un portento solo nell’atletica leggera. Chi la segue sui social network sa che, tra un allenamento e una gara, ha trovato il tempo e il modo di dedicarsi ad un’altra passione: quella per le foto sexy. Le piace posare e pare lo faccia, oltre che per legittima vanità, anche per rispondere alla propria “volontà di creare un legame ancora più profondo con tutti i miei fan”.

Alysha Newman e quegli scatti da medaglia d’oro su OnlyFans

Quale che sia il motivo, la splendida Alysha ha addirittura aperto un proprio profilo su OnlyFans. E lì, sulla nota piattaforma per adulti, condivide scatti ancor più calienti di quelli in cui è possibile imbattersi facendo un salto nella sua gallery di Instagram.

Chiunque abbia sottoscritto l’abbonamento per seguire le gesta della Newman su OnlyFans, però, sa bene che gli scatti ipersexy sono solo occasionali. La dea del salto con l’asta preferisce condividere con i suoi sostenitori contenuti di altra natura, focalizzandosi su alimentazione, allenamenti e tips per essere sempre in perfetta forma. Proprio come lei.

La campionessa canadese, in definitiva, è sicuramente uno di quei personaggi di cui sentiremo tanto parlare, in futuro. Ambasciatrice com’è di bellezza e di talento, del resto, non potrebbe essere altrimenti. Oggi ha 750mila follower, ma possiamo solo immaginare quali numeri da urlo potrebbe raggiungere in futuro.