Barcellona-Inter: un insospettabile tra i potenziali ammoniti

Barcellona-Inter, i nerazzurri affrontano la partita più importante della loro stagione in un momento assai delicato: ecco le nostre scelte sui possibili gialli.

Un abbinamento che rimanda a ricordi dolcissimi ma che arriva forse nel momento peggiore della stagione. In casa Inter si è passati nel giro di pochi giorni dal sogno Triplete – fomentato anche dall’idea di giocare la semifinale di Champions League con il Barcellona, come avvenne nel mitologico 2010 con José Mourinho in panchina – al terrore di rimanere addirittura a mani vuote.

Sì, perché dopo l’immensa gioia per la qualificazione conquistata ai danni del Bayern Monaco, per la squadra di Simone Inzaghi sono arrivate solo amarezze, figlie probabilmente di un logorio fisico e mentale inevitabile visti i continui impegni ravvicinati. Prima della gara d’andata con il Barcellona, i nerazzurri hanno incassato tre sconfitte consecutive: in campionato hanno perso contro Bologna e Roma, venendo prima raggiunti e poi sorpassati dal Napoli – lo scudetto, con gli azzurri a +3, si è allontanato sensibilmente – in Coppa Italia invece si sono arresi ai cugini del Milan, che li hanno travolti nella semifinale di ritorno (0-3).

Insomma, risollevarsi non sarà semplice contro un Barcellona che anche sabato scorso, nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, ha dimostrato di essere una delle migliori squadre del pianeta. Giovani, talento, esperienza, qualità: non manca proprio nulla alla corazzata di Hansi Flick, a differenza dell’Inter ancora in corsa su tutti i fronti e in odor di Triplete (la Coppa del Re, intanto, l’ha già portata a casa).

Barcellona-Inter, Lautaro a sorpresa tra i più fallosi

I numeri offensivi dei blaugrana parlano chiaro: l’Inter dovrà essere impeccabile nella propria metà campo per limitare le bocche di fuoco dei catalani, i quali pur dovendo fare a meno di Lewandowski, possono contare sulla immensa qualità di Yamal e Raphinha, pronti con i loro dribbling a fare ammattire la difesa nerazzurra.

I problemi maggiori, per gli uomini di Inzaghi, potrebbero arrivare da un “costruttore” di gioco come Pedri: il compito di Barella, in tal senso, sarà davvero complicato. Ecco perché il nome del tuttocampista della Beneamata potrebbe finire sul taccuino dell’arbitro: del resto, si tratta di un giocatore che di gialli ne raccoglie con una certa frequenza, come dimostrano i 4 cartellini collezionati finora in campionato.

Da valutare pure Lautaro Martinez per l’opzione QUOTA AMMONITI PLUS: il capitano dell’Inter è, a sorpresa, il terzo più falloso in Serie A dopo Dumfries e Bastoni e, soprattutto se le cose dovessero mettersi male, sarà di sicuro uno tra i primi a farsi “sentire”. L’Inter utilizzerà l’arma del contropiede per far male al Barça: chi rischia di più tra i catalani sono Pedri, chiamato anche ad un lavoro importante di interdizione, e Cubarsì, che dietro potrebbe far fatica a contenere la foga agonistica di uno come Lautaro.

Barella quasi ammonito Plus, Lautaro Martinez quasi ammonito Plus, Pedri quasi ammonito Plus e Cubarsì quasi ammonito Plus hanno un valore di 50,58 volte la posta su Goldbet.