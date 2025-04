Pronostico Liverpool-Tottenham: è qui la festa

Liverpool-Tottenham è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La domenica del Liverpool, la domenica di Arne Slot. Basta un pareggio ai Reds in casa contro il Tottenham per vincere la 20esima Premier League della propria storia e prendere in questo modo il Manchester United in testa all’albo d’oro del massimo campionato inglese. E spezzare, pure, il dominio del City che durava da quattro anni.

Sì, è la domenica della festa e non ci sono dubbi. Anche perché il Tottenham, dal proprio canto, ha altri pensieri. Giovedì sarà impegnato nella semifinale di Europa League e non ha nessuna intenzione di fare la “guerra”. Faranno la propria gara gli Spurs, sereni, senza assilli e senza pensieri e con giustamente un bel po’ di turnover. Anche perché tramite il campionato non si può arrivare a nulla, le uniche speranze sono quelle di vincere la seconda manifestazione europea. Difficile, ma non impossibile.

Tutto questo, insomma, ci porta a dire che la vittoria del Liverpool è praticamente in cassaforte. In un match che si chiuderà presto e che alla fine dovrebbe vedere andare a segno anche il Tottenham. Festa per tutti.

Come vedere Liverpool-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.29 su Goldbet, Lottomatica e a 1.27 su Snai.

Il pronostico

Vittoria e festa Liverpool in un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno una rete per squadra. Pochi dubbi sull’affermazione finale dei Reds che, in questo modo, vinceranno il campionato inglese.

Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Kulusevski, Solanke, Johnson



POSSIBILE RISULTATO: 3-1