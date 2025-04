Pronostico Juventus-Monza: solo un risultato a disposizione

Juventus-Monza è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non uno, ma due passi indietro, che hanno riportato alla mente dei tifosi bianconeri le ultime prestazioni della gestione Motta. A Parma, mercoledì scorso, la Juventus è ripiombata nei vecchi vizi, che le prime tre uscite con Igor Tudor in panchina (due vittorie e un pareggio) avevano contribuito – in parte – a far dimenticare. In Emilia la Signora ha fatto davvero poco per portare a casa i tre punti, venendo castigata da un gol di Pellegrino a fine primo tempo (1-0). Una Juve arruffona e senza idee, che non è mai stata realmente in grado di creare grossi problemi ai ducali.

Il passo falso del “Tardini” ha complicato pure la corsa al quarto posto: i bianconeri, superati dal Bologna, si sono ritrovati al quinto, a quota 59, raggiunti anche dalla Lazio e con Roma e Fiorentina più staccate ma comunque con il fiato sul collo. Senza la Champions League sarebbe un disastro totale e, prima di due sfide-verità con Bologna e Lazio – scontri diretti importantissimi – c’è una gara da non sbagliare assolutamente con il derelitto Monza, che in caso di sconfitta all’Allianz Stadium potrebbe retrocedere in Serie B con quattro turni d’anticipo. Qualsiasi risultato che non sia la vittoria verrebbe ovviamente considerato come una catastrofe: i brianzoli sabato scorso hanno sì fatto soffrire il Napoli (0-1) ma hanno rimediato l’ennesima sconfitta – da ottobre in poi l’unica vittoria è stata quella con la Fiorentina a gennaio – figlia pure di un attacco che nelle ultime nove giornate ha realizzato solamente 4 gol. L’obiettivo del tecnico biancorosso Alessandro Nesta, in attesa di capire quali saranno i piani futuri della società, è quello di regalarsi quantomeno un finale di stagione dignitoso: nell’era dei tre punti solo sei squadre prima del Monza avevano totalizzato almeno 15 punti nelle prime 33 giornate di campionato.

Juventus-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Vlahovic è alle prese con un problema muscolare e difficilmente scenderà in campo contro il Monza: il vertice d’attacco del 3-4-2-1 di Tudor sarà Kolo Muani, che aveva giocato alle spalle del serbo a Parma. Dietro al francese arrivato a gennaio dal PSG si disporranno Yildiz, pronto a tornare dal 1′, e Nico Gonzalez. Nessuna novità in difesa, sulla corsia destra invece è ballottaggio tra McKennie e Weah. In dubbio anche Koopmeiners.

Nel Monza sono assenti Keita Balde, Izzo, Pessina e D’Ambrosio. Nesta riproporrà il 3-5-2 con Mota e Caprari in attacco. A centrocampo si contendono una maglia Castrovilli ed Urbanski: favorito l’ex Fiorentina e Lazio.

Come vedere Juventus-Monza in diretta tv e in streaming

Juventus-Monza è in programma domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol 1-3” è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

Stavolta la Juventus non fallirà l’appuntamento con i tre punti. Contro un Monza quasi retrocesso ed alle prese con gravi problemi offensivi è assai probabile che i bianconeri riescano pure a tenere la porta inviolata. Le uniche due sfide andate in scena allo Stadium tra queste due squadre, del resto, sono terminate entrambe con il segno “No Gol”.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota.

La Juventus riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0