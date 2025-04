Pronostico Nottingham-Manchester City: la tensione gioca un brutto scherzo

Nottingham-Manchester City è la semifinale di Fa Cup e si gioca domenica alle 17:00. Formazioni, pronostico e dove vederla

A Pep Guardiola rimane una sola occasione per cercare di chiudere la stagione vincendo un trofeo. L’Fa Cup. Che, vedendo quello che è successo dentro al City nel corso degli ultimi mesi, sarebbe un risultato importante. Troppo importante per non portarlo a casa. Si gioca a Wembley, in campo neutro, e l’importanza della partita la conosciamo tutti. Arrivati a questo punto tutti vogliono vincere il trofeo.

Soprattutto il Nottingham, la squadra migliore della Premier. Sì, perché essere in alto a poche giornate dalla fine, e giocarsi questa semifinale, non era minimamente pensabile da quelle parti all’inizio della stagione. Eppure tutte le scelte sono state azzeccate, e il Nottingham si ritrova con la seria possibilità di vincere una Coppa che manca da tantissimo tempo. Ovvio che c’è un fattore determinante e che potrebbe fare la differenza in questo match. Gli uomini di Guardiola – che, c’è da dirlo, vengono da una buona serie di risultati utili di fila che la classifica in Premier League l’hanno aggiustata – sono assai abituati a giocare delle gare da dentro o fuori che, vuoi o non vuoi, portano a delle tensioni diverse. Cosa alla quale, invece, non sono abituati gli uomini che giocheranno in maglia rossa. Che metteranno in campo la solita grinta, le solite idee, ma che potrebbero pagare sotto questo aspetto.

Evidente, quindi, che tutto questo ci fa pendere da una parte. Quella del Manchester City, ovviamente. Una squadra che ci ha fatto divertire nel corso degli anni e che quest’anno ha pagato a carissimo prezzo anche delle notizie societarie che hanno destabilizzato l’ambiente.

Come vedere Nottingham-Manchester City in diretta tv e in streaming