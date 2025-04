Pronostico Crystal Palace-Aston Villa: c’è un fattore decisivo

Crystal Palace-Aston Villa è un match valido per i quarti di finale di Fa Cup e si gioca domenica alle 14:30. Formazioni e pronostico

Se guardiamo la classifica, e il cammino europeo che l’Aston Villa ha avuto in Champions, allora possiamo affermare che c’è una squadra favorita. Lo sarà? La semifinale di Fa Cup sfugge da ogni pronostico, ma noi siamo qui per dare qualche indicazione.

E allora partiamo dal Crystal Palace: sicuro di rimanere in Premier anche l’anno prossimo da molto tempo, gli uomini di Glasner da molto tempo pensano all’appuntamento di sabato a Wembley. Turnover mirato per evitare qualsiasi problema e poi, sotto l’aspetto mentale, ci arriva una squadra pronta da quando ha vinto i quarti. Ed è forse questo il problema: quando questo tipo di partite vengono “caricate” troppo, il rischio di un tonfo è sempre dietro l’angolo. Certo, anche sotto l’aspetto fisico ci arriva meglio il Palace, perché l’Aston Villa in questa stagione di partite ne ha giocate parecchie e anche belle pesanti, come quella in Champions League contro il Psg. Per un poco gli uomini di Emery non riuscivano nel ribaltone. Ma hanno dimostrato di essere una squadra determinata e pronta, soprattutto, visti gli uomini, a giocare determinate partite.

Ecco perché alla fine il Villa è la squadra favorita. Non solo per la qualità della rosa, nettamente superiore al Palace, ma anche per quell’atteggiamento e quel pensiero da grande squadra che il tecnico ha messo nelle vene dei propri giocatori. Giocatori che, come sappiamo, sono davvero in grado di fare la differenza.

Come vedere Crystal Palace-Aston Villa in diretta tv e streaming

La sfida Crystal Palace-Aston Villa, valida per la semifinale di Fa Cup, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nel neutro di Wembley è favorito l’Aston Villa. In un match senza troppi tatticismi e che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Aston Villa

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Mings, Konsa, Maatsen; Kamara, Tielemans; Rogers, Asensio, McGinn; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2