Pronostico Bologna-Empoli: quota ghiotta in un match già scritto

La stagione del Bologna con Thiago Motta in panchina conclusasi con la storica qualificazione alla Champions League sembrava destinata a rimanere un unicum. Vincenzo Italiano, invece, rischia di fare addirittura meglio del suo predecessore nonostante le cessioni eccellenti della scorsa estate: a cinque giornate dalla fine della Serie A i rossoblù sono in piena corsa per il quarto posto, hanno raggiunto quota 60 punti (soltanto 8 in meno della stagione 23-24) ma soprattutto potrebbero tornare a sollevare un trofeo, la Coppa Italia, che manca dalla bacheca del club felsineo dal lontano 1974.

La finalissima, il Bologna, non la gioca proprio da allora, un dettaglio che non fa altro che rendere ancora più memorabile quello che stanno facendo Orsolini e compagni, a un passo dall’ultimo atto dell’Olimpico. La tifoseria rossoblù, infatti, senza scaramanzie di sorta ha già prenotato il viaggio per Roma dopo il roboante 3-0 rifilato nella semifinale d’andata all’Empoli, risultato che rende il ritorno del “Dall’Ara” nient’altro che una formalità. Del resto, i toscani si sono già tolti delle importanti soddisfazioni in questa competizione eliminando due big come Fiorentina e Juve: adesso l’attenzione degli uomini di Roberto D’Aversa è focalizzata solo sul campionato, dove c’è una salvezza da conquistare.

Tanto turnover per i due tecnici

Il fatto che il tecnico azzurro all’andata abbia schierato una formazione infarcita di riserve la dice lunga sulle priorità dell’Empoli, che domenica scorsa non è andato al di là di un 2-2 nello scontro diretto con il Venezia facendosi raggiungere al terzultimo posto proprio dai lagunari ma rimanendo a -1 dal Lecce quartultimo.

Il Bologna invece nel giorno di Pasqua ha dato l’ennesima dimostrazione di forza complicando i piani scudetto dell’Inter, caduta nel capoluogo emiliano come nel 2022. I felsinei l’hanno spuntata 1-0 in pieno recupero grazie ad una meravigliosa semirovesciata dello scatenato Orsolini, arrivato a quota 12 gol in campionato. Italiano crede sempre di più nella Champions e contro l’Empoli probabilmente schiererà molte seconde linee (Dallinga, Pobega, Lykoguannis), facendo rifiatare i titolari in vista della sfida con l’Udinese. Lo stesso farà D’Aversa, preservando i migliori e dando spazio a chi finora ha giocato poco.

Il pronostico

Una partita che probabilmente nessuna delle due avrebbe voluto giocare per non sprecare energie in vista dei prossimi impegni di campionato. La qualificazione è già stata decisa all’andata e l’Empoli non ha alcuna speranza di riaprire i giochi: essendo quasi un’amichevole “sotto mentite spoglie” non è da escludere che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Bologna-Empoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Ebuehi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Cacace; Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1