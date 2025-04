Pronostico Twente-PSV Eindhoven: i precedenti ci dicono tutto

Twente-Psv è una gara della trentesima giornata di Eredivisie: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il campionato ormai se lo è preso l’Ajax di Farioli, che ha un bel margine di vantaggio sul Psv e che non ha nessuna intenzione di mollare e che non ha mai mollato in questo periodo. Ma il Psv qualche obiettivo ancora ce lo ha in questa stagione, soprattutto uno. Cercare di tenersi stretto il secondo posto in classifica per andare direttamente in Champions League il prossimo anno.

Anche il Twente, però, ha delle idee ben chiare in testa. La formazione padrona di casa al momento è quinta in classifica e di conseguenza in piena corsa per qualcosa di importante. Ma le due squadre che si affronteranno nella notte di giovedì hanno delle qualità completamente opposte e hanno delle qualità che pendono tutte verso la formazione ospite. Che inoltre nelle ultime cinque incroci ha sempre vinto: sì, il Twente non riesce, da più di due anni a questa parte, a fare dei punti contro il Psv. Un segnale di quello che vi abbiamo appena detto: gli ospiti, che hanno anche una certa mentalità europea, dimostrano ogni volta che scendono in campo di averne di più sotto tutti gli aspetti. E questo si dovrebbe vedere anche nel match in programma giovedì sera, nel quale il Psv, ancora una volta, dovrebbe riuscire a fare la voce grossa.

Come vedere Twente-Psv in diretta tv e streaming

La sfida Twente-Psv, in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna emittente tv o piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti sulla competizione nazionale francese.

Il pronostico

Come detto, negli ultimi cinque confronti il Psv ha sempre vinto e lo dovrebbe fare anche nella serata di giovedì in un match che come al solito – è successo quattro volte nelle ultime sei – dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Twente-Psv

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Roji, Hilgers, Van Hoorenback, Kuipers; Vlap, Sadilek; Rots, Stejin, Ltaief; van Wolfswinkel.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledesma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Saibari, Veerman, Tilman; Bakayoko, De Jong, Lang.