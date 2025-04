Pronostico Nantes-PSG: la speranza è replicare l’andata

Nantes-PSG è un recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il PSG, laureatosi campione di Francia con sei giornate d’anticipo, recupera la sfida con il Nantes che era stata rinviata due settimane fa per permettere ai parigini di preparare al meglio e concentrarsi esclusivamente sul ritorno del quarto di finale di Champions League con l’Aston Villa, terminato poi con una sconfitta indolore per la squadra di Luis Enrique (3-2), che aveva ipotecato la qualificazione vincendo 3-1 a Parigi. In campionato, tuttavia, i dominatori indiscussi della Ligua 1 continuano a mietere vittorie: sabato scorso, nonostante un corposo turnover, il PSG ha centrato il ventiquattresimo successo in 29 giornate, piegando 2-1 il Le Havre.

Numeri pazzeschi per una corazzata che non sta lasciando neppure le briciole in patria (82 gol realizzati e ben 22 punti di vantaggio sulla seconda, con una gara in meno) e che a fine maggio conta di sollevare pure la Coppa di Francia in finale contro il Reims. Il sogno di Luis Enrique, però, rimane l’agognata Champions League: a Parigi non stanno nella pelle in attesa della doppia sfida con l’Arsenal, che mette in palio un pass per la finalissima di Monaco di Baviera.

Prima di affrontare i Gunners a Londra – la semifinale d’andata è in programma tra una settimana – il PSG se la vedrà con Nantes e Nizza. I gialloverdi stanno lottando per mantenere la categoria: ad oggi sarebbero salvi, ma il vantaggio sulla terzultima è di soli 3 punti. Anche un pareggio con i parigini sarebbe quindi importante per allontanarsi dalla zona rossa. Il Nantes ha appena perso il sentito derby bretone con il Rennes (2-1), condizionato dall’espulsione di Coco a metà secondo tempo. La squadra di Antoine Kombouare ad ogni modo rimane imprevedibile: le ultime due vittorie in ordine di tempo sono arrivate contro Lille e Nizza, due club che stanno lottando per un posto in Europa.

Come vedere Nantes-PSG in diretta tv e in streaming

Nantes-PSG, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Luis Enrique proseguirà con le rotazioni dosando i minutaggi ma il suo PSG non dà l’impressione di essere in vena di regali. Il Nantes, tuttavia, con le big quest’anno ha spesso brillato e lo dimostra anche il fatto che all’andata ha costretto al pareggio lo stesso PSG al Parco dei Principi. Difficilmente i gialloverdi riusciranno ad evitare la sconfitta ma almeno un gol dovrebbero realizzarlo.

Le probabili formazioni di Nantes-PSG

NANTES (4-3-3): Carlgren; Amian, Castelletto, Pallois, Cozza; Augusto, Chirivella, Lepenant; Abline, Mohamed, Simon.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves; Doué, Dembélé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2