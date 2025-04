Pronostico Manchester City-Aston Villa: continua la “maledizione”

Manchester City-Aston Villa è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City anticipa l’impegno di campionato con l’Aston Villa perché nel prossimo fine settimana sarà impegnato nella semifinale di FA Cup con il Nottingham Forest. Un match, quello con i Tricky Trees, che assume una certa importanza dal momento che la più prestigiosa coppa nazionale è l’unico trofeo che i Cityzens possono ancora sollevare e che addolcirebbe una stagione avara di soddisfazioni, da cui la squadra di Pep Guardiola ne uscirà inevitabilmente ridimensionata.

Intanto, però, bisogna assicurarsi uno dei primi cinque posti per non rimanere fuori dalla prossima Champions League: la corsa è sempre più agguerrita, con il City che pur essendo momentaneamente quarto ha il fiato sul collo di ben tre club (Nottingham Forest, Chelsea e Aston Villa).

Villans in forma smagliante

La sfida coi Villans diventa dunque uno scontro diretto da non sbagliare per evitare di perdere quota e di essere sorpassato proprio dai prossimi avversari.

I campioni d’Inghilterra in carica arrivano in ogni caso all’appuntamento in salute. Hanno vinto tre delle ultime quattro partite, tra cui quella di sabato scorso in casa dell’Everton (0-2), ma la cosa che più ha fatto piacere al tecnico catalano sono i tre clean sheet collezionati in questa striscia di partite. Tra i problemi che hanno afflitto il Manchester City quest’anno, infatti, c’è una difesa che ha incassato troppi gol (42 subiti) e non è stata all’altezza delle due squadre che hanno lottato per il titolo, Liverpool e Arsenal. Non c’è da fidarsi, tuttavia, dell’Aston Villa, che nell’ultimo weekend ha archiviato in fretta la delusione per l’eliminazione dalla Champions League strapazzando 4-1 il Newcastle in un altro scontro diretto molto delicato. Gli uomini di Unai Emery dallo scorso 25 febbraio hanno vinto tutte le partite tra le varie competizioni, ad eccezione dell’andata dei quarti di finale con il PSG in Champions.

Come vedere Manchester City-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Aston Villa è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Etihad Stadium rappresenta un vero e proprio tabù per l’Aston Villa, che in questo stadio perde da 14 gare di fila. Il City, del resto, anche nel corso di questa stagione deludente in casa ha sbagliato pochissimo: nel 2025, per esempio, davanti al proprio pubblico ha perso solamente con Liverpool e Real Madrid. Leggera preferenza per la squadra di Guardiola, dunque, in un match in cui probabilmente andranno a segno entrambe.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester City-Aston Villa

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Kovacic, De Bruyne; McAtee, Foden, Doku; Marmoush.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1