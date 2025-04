Pronostici Serie B 21 aprile ore 15:00: colpaccio nello scontro diretto

Serie B, il Frosinone va a caccia di punti salvezza in casa del Sassuolo già promosso mentre lo Spezia non può sbagliare contro il fanalino di coda Cosenza.

La prima “sentenza” della Serie B 2024-25 è stata, com’era prevedibile, la promozione del Sassuolo. Con ben 5 giornate d’anticipo la squadra emiliana ha riconquistato la Serie A che gli era sfuggita lo scorso anno, dimostrando di essere una spanna sopra rispetto alle altre. Un dominio quasi imbarazzante. Nessuno è stato in grado di mettere i bastoni tra le ruote ai neroverdi, che ora potranno iniziare a programmare con tranquillità e serenità la prossima stagione.

Al tempo stesso il tecnico Fabio Grosso negli ultimi turni di campionato potrebbe approfittarne per far giocare qualcuno che ha giocato poco. E magari lanciare qualche giovane talento. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se uscissero fuori dei risultati eclatanti nei prossimi 30 giorni. Ad esempio la fame di punti del Frosinone, ospite in questa giornata al Mapei Stadium, potrebbe fare la differenza.

I ciociari hanno cambiato marcia con l’arrivo di Paolo Bianco in panchina e non perdono da ben nove giornate (4 vittorie e 5 pareggi) ma hanno solamente tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout, motivo per cui non possono permettersi eventuali rilassamenti. Un loro risultato positivo a Reggio Emilia, dunque, non è da escludere. Dovrebbero evitare la sconfitta in trasferta anche Salernitana e Sampdoria, “risorte” una settimana fa grazie alle rispettive vittorie contro Sudtirol e Cittadella. Nessuna delle due però può ancora dirsi salva: i granata, apparsi rigenerati dalla cura Marino, hanno buone possibilità di portare via almeno un punto da Cittadella in una gara che si preannuncia comunque molto tirata e combattuta; discorso simile per quanto riguarda i blucerchiati, che hanno ritrovato entusiasmo e certezze con il ritorno dei protagonisti dello storico scudetto del 1991 (Evani-Lombardo). Per la Samp sarà più complicato contro la Juve Stabia, la sorpresa del torneo ed ormai stabile in zona playoff, ma i segnali lanciati sabato scorso sono stati piuttosto incoraggianti.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Spezia terzo ha visto allontanarsi la promozione diretta dopo il deludente 2-2 di Mantova e difficilmente sbaglierà contro il fanalino di coda Cosenza, ormai con un piede e mezzo in Serie C. Ai Lupi anche un pareggio servirebbe a poco ed è per questo che ipotizziamo una gara da almeno 3 gol complessivi al “Picco”.

Deve difendere il posto playoff il Palermo, reduce da un k.o. sanguinoso nello scontro diretto con il Bari al San Nicola. Un preoccupante passo indietro per i rosanero, che sembrava avessero svoltato con i due successi consecutivi con Salernitana e Sassuolo. Per evitare di scivolare fuori dalle prime 8 la squadra di Alessio Dionisi dovrà far valere il fattore campo con la Carrarese, ostica ma non troppo lontana dall’agognata salvezza. Equilibrio e forte tensione nello scontro diretto tra Brescia e Reggiana: i lombardi sono appena sopra la zona playout, mentre gli emiliani sono precipitati al penultimo posto (non vincono da tre mesi). Non scontata neppure la gara tra il Mantova, ringalluzzito dai 7 punti nelle ultime tre giornate, e il Catanzaro, che si è un po’ rilassato dopo il fragoroso successo nel derby conquistando appena 2 punti con Modena, Bari e Carrarese: entrambe andranno con ogni probabilità a segno.

Serie B: possibili vincenti

Sampdoria o pareggio (in Juve Stabia-Sampdoria)

Salernitana (in Cittadella-Salernitana)

Palermo (in Palermo-Carrarese)

Frosinone o pareggio (in Sassuolo-Frosinone)

Le partite da almeno due gol complessivi

Mantova-Catanzaro

Spezia-Cosenza

Sassuolo-Frosinone

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

La partita da meno di tre gol complessivi

Cittadella-Salernitana

Brescia-Reggiana

Comparazione quote

La vittoria della Salernitana è quotata a 2.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Juve Stabia-Sampdoria è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Snai.

