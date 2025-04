Pronostico St. Pauli-Bayer Leverkusen: la Bundesliga rimane aperta

St. Pauli-Bayer Leverkusen è una partita della trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Mantenere viva la possibilità di rivincere la Bundesliga. Sono sei i punti di vantaggio che il Bayern Monaco ha sul Bayer Leverkusen che domenica pomeriggio va a giocare sul difficile campo del St. Pauli. Non tanto per quelle che sono le qualità tecniche dei padroni di casa, ma difficile perché appunto dall’altra parte del campo rispetto a quella di Xabi Alonso, ci sarà una formazione che deve per forza di cose vincere per tenersi lontana dalla zona rossa della classifica.

Ovvio che le qualità tecniche però verranno fuori. E ci pare altrettanto scontato che una squadra come il Leverkusen – che sta dimostrando così come era successo lo scorso anno di essere sempre pronta a dare l’anima in campo e di non mollare mai – possa prendersi questa vittoria assai importante. I tre punti sarebbero pesantissimi per il Bayer. Che non vuole mollare la presa. Chissà, magari sperano che Kompany e soci possano fare qualche passo falso.

In tutto questo avrete capito come la pensiamo, nonostante il momento di forma un po’ così della squadra di Xabi Alonso che, sotto il profilo della brillantezza ha perso un po’ viste le molteplici partite giocate, ma che dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Come vedere St. Pauli-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

St. Pauli-Bayer Leverkusen è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Forte di una squadra che ha una mentalità davvero vincente, Xabi Alonso dovrebbe riuscire a prendersi questi tre punti pesantissimi per il proprio campionato tenendo viva la Bundesliga. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Bayer Leverkusen

ST. PAULI (3-4-2-1): Vasilji; Nemeth, Wahl, Van Der Heyden; Saliakas, Metcalfe, Smith, Treu; Sinani; Saad, Weisshaupt.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hicanpie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Tella, Palacios; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3