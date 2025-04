Pronostico Parma-Juventus: una sola sconfitta negli ultimi 15 precedenti

Parma-Juventus è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due vittorie casalinghe ed un pareggio esterno. Questo il bottino, finora, raccolto da Igor Tudor da quando ha preso le redini della Juventus, subentrando a Thiago Motta. Ma al di là dei freddi numeri, il tecnico croato sembra aver ridato quella serenità e soprattutto quelle certezze che erano mancate ai giocatori bianconeri nelle ultime settimane di gestione “mottiana”. La Vecchia Signora non ha brillato contro Genoa, Roma e Lecce, eppure ha portato a casa 7 punti e subito soltanto 2 gol, riappropriendosi al tempo stesso del quarto posto.

Tudor sta provando a recuperare, sia fisiciamente che psicologicamente, quegli elementi che con il precedente allenatore si erano un po’ eclissati, Vlahovic e Koopmeiners su tutti. L’olandese, ad esempio, è finito nel tabellino dei marcatori nell’ultima giornata con il Lecce (2-1), una partita che si è rivelata più complicata del previsto. Un altro che dà l’impressione di aver tratto vantaggio dal cambio di guida tecnica è il talentino Yildiz, autore di 2 gol nelle prime tre uscite della Juventus di Tudor.

I bianconeri, insomma, sono di nuovo i favoriti per quella quarta piazza (non è lontanissimo neppure il terzo posto) che ad un certo punto sembrava gli stesse sfuggendo. La classifica, tuttavia, in quella zona rimane molto corta ed è vietato prendersi pause. Per battere il Parma servirà la miglior Juve, dal momento che con Cristian Chivu al timone i ducali hanno incassato una sola sconfitta in sette partite. L’ex allenatore delle Primavera dell’Inter ha sistemato una difesa che con Pecchia subiva troppi gol e non è un caso che in questo frangente siano arrivati ben tre clean sheet, l’ultimo domenica scorsa a Firenze (0-0). Sono cinque i pareggi di fila per un Parma che ad ogni modo ha solo 4 punti di vantaggio sulla terzultima e non può ancora dirsi salvo.

Parma-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Non è da escludere che, anche contro la Juventus, Chivu riproponga la difesa a tre vista a Firenze, con Leoni al centro tra Vogliacco e Valenti e Delprato e Valeri esterni a tutta fascia. Il tandem d’attacco, in questo caso, sarà composto da Bonny e Pellegrino, quest’ultimo in ballottaggio con Man. L’altro duello è in mezzo tra Keita ed Hernani. Dalla panchina scalpita pure Almqvist. In forte dubbio Cancellieri.

Dall’altro lato, Tudor è in apprensione per le condizioni di Yildiz, McKennie e Koopmeiners, la cui presenza dal 1′ è in forte dubbio per via dei problemi muscolari che li stanno riguardando. Se dovessero dare forfait sulla trequarti si potrebbe rivedere Conceiçao, magari affiancato da Weah.

Il pronostico

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 15 precedenti con il Parma, che non batte i bianconeri dal lontano 2015 e che ha raccolto 0 punti nelle tre sfide casalinghe più recenti contro la Signora. Il “Tardini” resta un campo complicato – chiedere all’Inter che qui ha pareggiato due giornate fa – ma crediamo che la squadra di Tudor, rigenerata dai tre risultati utili consecutivi, riuscirà a raccogliere un altro successo fondamentale.

Le probabili formazioni di Parma-Juventus

PARMA (3-5-2): Suzuki; Vogliacco, Leoni, Valenti; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2