Pronostico Augsburg-Eintracht Francoforte: sono la sua vittima preferita

Augsburg-Eintracht Francoforte è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Pure l’Eintracht Francoforte, come le altre squadre tedesche impegnate nelle competizioni europee, ha detto addio alla coppa, nel suo caso l’Europa League. In settimana gli uomini di Dino Toppmoller si sono arresi al Tottenham, che ha espugnato 1-0 il Deutsche Bank Park grazie ad un calcio di rigore di Solanke. Gli inglesi si sono presi il pass per la semifinale della seconda competizione continentale al termine di un match molto combattuto come quello dell’andata ma in cui l’Eintracht, pur dominando il possesso, non è riuscito a trovare la via del gol e dunque a riacciuffare gli Spurs.

Indubbiamente una enorme delusione, che però le Adler devono archiviare il prima possibile visto che sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Con cinque giornate ancora da giocare, l’Eintracht è terzo nella classifica della Bundesliga e può contare su un rassicurante margine di 5 punti sulla quinta. Il calendario, tuttavia, non è dei più semplici da qui a fine maggio: dopo l’insidiosa trasferta di Augsburg, la squadra di Toppmoller dovrà affrontare due delicati scontri diretti con Lipsia e Mainz e nell’ultimo turno è in programma anche la sfida con il Friburgo, altro club che sogna un posto in Europa.

Rispetto alle ultime settimane, in ogni caso, l’Eintracht potrà concentrarsi solo sulla Bundesliga ed avrà modo di ritrovare quella continuità che da marzo in poi è spesso mancata (3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato). L’Augsburg invece da gennaio in poi ha perso esclusivamente con il Bayern Monaco: sabato scorso i bavaresi hanno subito dimenticato la sconfitta nel derby andando a vincere in 10 uomini sul campo del Bochum (1-2) e portandosi a -2 dal settimo posto. Per un posto nelle prossime coppe europee, insomma, bisogna considerare anche gli uomini di Jesse Thorup.

Come vedere Augsburg-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida Augsburg-Eintracht Francoforte è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stesso trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Il pronostico

Per l’Eintracht Francoforte non si prospetta un pomeriggio facile, considerando le fatiche europee e l’ottimo momento dell’Augsburg, che da gennaio ha perso solo una volta in campionato. Il nostro consiglio è sul segno “gol”, tenendo conto anche del fatto che negli ultimi 5 precedenti sono andate a segno entrambe. Per quanto riguarda i possibili marcatori, occhio all’attaccante dell’Eintracht Ekitiké, sempre finito nel tabellino dei marcatori nelle due uniche sfide giocate contro i bavaresi.

Le probabili formazioni di Augsburg-Eintracht Francoforte

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Jakić, Onyeka, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Højlund; Knauff, Götze, Bahoya; Ekitiké.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1