Pronostico St. Etienne-Lione: il riscatto è immediato

St. Etienne-Lione è una partita valida per la trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Riuscire a non pensare a quello che poteva essere e non è stato, in una gara nella quale tutto sembrava compiuto, sarà difficilissimo. Perdere in quel modo, prendendo tre gol nello spazio di 7 minuti e buttare all’aria la qualificazione alla semifinale di Europa League, è qualcosa che nella testa dei giocatori del Lione rimarrà per molto tempo. E in questi casi è sempre meglio tornare subito in campo.

C’è da conquistare una qualificazione alla prossima Champions League per la truppa di Paulo Fonseca che, al momento, è distante solamente un punto dall’obiettivo. Certo, un punto nel momento in cui andiamo online. Ma vincere contro il St. Etienne in trasferta, nella peggiore delle ipotesi, permetterebbe di far restare invariato lo svantaggio e anche di tenere dietro le altre squadre che puntano, visto che la classifica è davvero cortissima nelle zone alte, ad una qualificazione importante.

Tutto sta nel come la squadra dell’ex allenatore del Milan riuscirà a mettersi alle spalle la grossa delusione. Sì, perché sul campo, contro un St. Etienne penultimo in classifica e con una retrocessione quasi certa quando mancano solamente quattro giornate al termine, non dovrebbero esserci problemi. Crediamo fortemente, anche per via di qualche dichiarazione dopo il match, che il Lione riuscirà a ripartire. Quindi il riscatto sarà davvero immediato.

Il pronostico

Ripartirà sicuramente il Lione, in un match che potrebbe regalare almeno tre reti complessive. Gli ospiti si prenderanno i tre punti e si riscatteranno dopo la grossissima delusione europea. La Champions non aspetta nessuno.

Le probabili formazioni di St. Etienne-Lione

ST. ETIENNE (4-3-3): Larsonneur; Appiah, Bernauer, Nade, Petrot; Moueffek, Ekwah, Tardieu; Cardona, Stassin, Savitashvili.

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Veretout, Matic, Tolisso; Almada; Lacazette, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2