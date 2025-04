Pronostico Monza-Napoli: si interrompe il lungo digiuno

Monza-Napoli è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel posticipo dell’ultima giornata di Serie A il Napoli ha replicato all’Inter, tornando subito a -3 dai nerazzurri. La vittoria con l’Empoli (3-0) non è mai stata in discussione: gli azzurri hanno fatto valere la legge del “Maradona” – ennesimo risultato positivo tra le mura amiche, dove non perdono da dicembre – trascinati da due degli acquisti estivi, McTominay (doppietta) e Lukaku. Antonio Conte a fine partita ha posto l’accento sulla resilenza della sua squadra, ricordando che se la lotta per il titolo non è già archiviata è merito del Napoli.

I partenopei, a differenza dell’Inter, da qui a fine maggio potranno concentrarsi solo sul campionato, come del resto è sempre stato in questa stagione. Peraltro il calendario di Di Lorenzo e compagni non è di quelli irresistibili, anzi: l’obiettivo è provare a vincerle tutte, in attesa di un passo falso della capolista, impegnata invece ancora su tre fronti (il passaggio del turno in Champions League dell’Inter è una notizia sicuramente positiva per Conte). Napoli che ha subito l’occasione di mettere pressione alla squadra di Simone Inzaghi, che in questo turno dovrà vedersela con il temibile Bologna. Gli uomini di Conte, al contrario, hanno sulla carta un impegno molto facile, contro un Monza che non ha più speranze di salvezza e che potrebbe retrocedere aritmeticamente già dopo questo fine settimana in seguito ad una serie di combinazioni. La “sentenza”, per i brianzoli, è arrivata sette giorni fa con la sconfitta di Venezia (1-0), la terza di fila, che li ha lasciato all’ultimo posto in classifica a quota 15 punti. Da ottobre in poi i biancorossi hanno ottenuto solamente una vittoria.

Monza-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Difesa da rivedere per il tecnico biancorosso Nesta, che contro il Napoli non avrà a disposizione D’Ambrosio e Izzo. Il trio dovrebbe essere dunque composto da Pereira, Caldirola e Carboni. A centrocampo si contendono una maglia Castrovilli e Urbanski, mentre il tandem d’attacco sarò formato da Mota e Caprari (quest’ultimo prende il posto dell’infortunato Keita Balde).

Problemi in difesa anche per Conte, soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Juan Jesus, la cui stagione è terminata. Se non dovesse farcela Buongiorno, allora il tecnico varerà la soluzione Marin. Rispetto a lunedì scorso tornano a disposizione Di Lorenzo e Anguissa.

Come vedere Monza-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Napoli, in programma sabato alle 18:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Multigol Ospite 2-4” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Napoli vanta la miglior difesa del torneo (solo 25 gol subiti) e contro il derelitto Monza non sorprenderebbe un altro clean sheet. Anche i 5 precedenti andati in scena in Serie A suggeriscono di stare con gli azzurri, che hanno avuto la meglio sui brianzoli tre volte, compreso il successo di un anno fa all’U-Power Stadium, terminato con un pirotecnico 2-4. Da valutare pure il Multigol Ospite 2-4 in una partita in cui si interromperà il digiuno in trasferta dei partenopei, che lontano dal “Maradona” non vincono da gennaio.

Le probabili formazioni di Monza-Napoli

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

Il Napoli riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2