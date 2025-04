Pronostico Manchester United-Wolverhampton: la dichiarazione ufficiale stravolge tutto

Manchester United-Wolverhampton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le parole di Amorim, tecnico del Manchester United, non lasciano davvero spazio a nessuna interpretazione. Dopo la vittoria contro il Lione, clamorosa, arrivata con tre gol nei minuti finali del secondo tempo supplementare, l’unico pensiero è ovviamente sulla Coppa. Anche perché in campionato i Diavoli Rossi non hanno nessuna possibilità di raggiungere nessun obiettivo.

Ma cos’ha detto il tecnico? Ha praticamente annunciato che da qui alla fine della stagione, o almeno fin quando la squadra sarà in corsa per l’Europa League, in campionato sarà massiccio turnover con l’inserimento in squadra di diversi giovani. Quindi l’occasione per gli ospiti di uscire da Old Trafford con un risultato positivo è davvero importante, una di quelle da non perdere. Tanto ormai la salvezza, con i 38 punti che lo United ha conquistato fino al momento – pochissimi ovvio vista la qualità della rosa – è stata raggiunta perché dietro ci sono state delle squadre che hanno fatto malissimo in questo campionato e quindi sono già senza nessuna possibilità di rimanere in Premier League. Le enormi energie fisiche e mentali che insomma sono state messe sul piatto giovedì sera per ribaltare i francesi, verranno sicuramente pagate in campionato. Con nessuno scossone stavolta, l’adrenalina per un’affermazione straordinaria circola ancora nelle vene e nel cuore.

Come vedere Manchester United-Wolverhampton in diretta tv e in streaming