Pronostico Ipswich Town-Arsenal: le motivazioni faranno la differenza

Ipswich-Arsenal è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che hanno delle motivazioni diverse. Tutte verso l’Arsenal. La squadra di Arteta ha eliminato il Real Madrid in Champions League rifilando cinque gol tra andata e ritorno agli uomini di Ancelotti e vuole chiudere il discorso secondo posto. Anche perché c’è un po’ di tempo per pensare alla semifinale contro il Psg in programma tra il 29 aprile.

Una squadra, quella londinese, che ha dimostrato di avere davvero le carte in regola per potersela giocare contro tutti. Recuperati alcuni uomini lì davanti, i Gunners hanno messo in evidenza delle caratteristiche che pochi club in Premier League hanno. E si giocano davvero tutto in questo finale di stagione. L’obiettivo, adesso, anche vedendo quello che è il cammino del Newcastle in questo momento, è cercare di blindare a tutti i costi il secondo posto.

E contro l’Ipswich, ormai retrocesso senza nessuna possibilità di rientrare in corsa, le motivazioni faranno la differenza. Certo, è altrettanto ovvio che i padroni di casa cercheranno in tutti i modi di togliersi delle soddisfazioni e di lasciare la Premier League nel miglior modo possibile. Ma contro questo Arsenal fare punti è praticamente impossibile.

Come vedere Ipswich-Arsenal in diretta tv e in streaming