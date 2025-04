Pronostico Union Berlino-Stoccarda: vittoria e salvezza

Union Berlino-Stoccarda è una partita della trentesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ci sono quelle partite nelle quali c’è un solo fattore che può davvero indicare chi si può prendere i tre punti. E, quella tra Union Berlino e Stoccarda ci pare indubbiamente possa essere una di queste. Il motivo è presto spiegato.

I padroni di casa, di punti in classifica, ne hanno 34. Salvezza quasi raggiunta ma manca ancora qualcosa che può arrivare contro uno Stoccarda che dopo aver dato davvero spettacolo nella prima parte di stagione, si è perso strada facendo. E adesso è fuori praticamente da ogni lotta per l’Europa. Una stagione in chiaroscuro per gli ospiti, così come quella dei padroni di casa ovviamente che, però, possono almeno cercare di rendere meno stressanti le ultime giornate di campionato. Con una vittoria, infatti, le cose si metterebbero a posto e tutto lascerebbe presagire ad una serena Pasqua da passare insieme ai familiari. Sia per i tifosi, sia per i calciatori ovviamente.

Inoltre, il momento di forma, è davvero tutto per l’Union che si presenta a questo match con una bella forza, data dai cinque risultati utili di fila piazzati nel corso delle ultime cinque uscite, a differenza dei due (con tre sconfitte) che hanno di fatto eliminato lo Stoccarda dalla possibilità di prendersi una qualificazione europea. Tutto scritto, quindi.

Come vedere Union Berlino-Stoccarda in diretta tv e streaming

Union Berlino-Stoccarda è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.85 Goldbet e Lottomatica e a 2.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In un match che comunque dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e anche almeno una rete per squadra, la vittoria dell’Union Berlino ci appare decisamente alla portata dei padroni di casa che così potranno brindare, anche in maniera aritmetica, alla salvezza.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Stoccarda

UNION BERLINO (3-3-2-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Juranovic; Schafer, Haberer; Ilic, Skarke.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stergiou, Jaquez, Chabot, Hendricks; Karazor, Keitel; Riedere, Woltemade, Fuhric; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1