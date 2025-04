Pronostico Monaco-Strasburgo: il tabù non viene infranto

Monaco-Strasburgo è una partita valida per la trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Difendere a tutti i costi il secondo posto in classifica. Il Monaco, che ospita lo Strasburgo, la squadra rivelazione di questa Ligue 1, ha un solo obiettivo in testa, vale a dire quello di passare una Pasqua serena alle spalle del Psg che come sappiamo ha vinto il campionato.

Lì in alto la classifica è cortissima e ci sono diverse squadre in lizza per un posto nella prossima Champions League. Il Monaco, che la Champions l’ha giocata quest’anno, visto il calendario è una delle candidate a rimanerci dentro. E poi, a dire il vero, c’è anche un dato statistico clamoroso che viene fuori andando a spulciare quelli che sono stati i precedenti tra queste due squadre. Insomma, la partita ci pare abbastanza indirizzata.

Il motivo? Negli ultimi cinque confronti tra queste due formazioni il Monaco ha sempre battuto, sia in casa che in trasferta, lo Strasburgo. Per gli ospiti i monegaschi in poche parole sono un vero e proprio tabù. E non ci pare oggettivamente possa essere questa l’occasione per infrangerlo.

Come vedere Monaco-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Monaco-Strasburgo, in programma sabato alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e 1.53 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Niente da fare per lo Strasburgo, destinato nuovamente a cadere sotto i colpi di un Monaco che non ha nessuna intenzione di mollare il secondo posto in classifica. Una sfida quella del Principato da almeno tre reti complessive. Ed entrambe a segno. Ma la vittoria per i padroni di casa è quasi assicurata.

Le probabili formazioni di Monaco-Strasburgo

MONACO (4-4-2): Kohn; Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Minamino; Biereth, Embolo.

STRASBURGO (3-4-2-1): Petrovic; Doue, Omobamidele, Doukoure; Diarra, Santos, Lamerechal, Barco; Bawka, Amo; Emegha.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1