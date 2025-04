Pronostico Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach: c’è il sorpasso

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach è una partita della trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria bellissima, la prima sconfitta del Barcellona di tutto il 2025. Non è bastato, però, al Borussia Dortmund, per prendersi quella che sarebbe stata la seconda semifinale di fila in Champions League. Troppo pesante il 4-0 della scorsa settimana per pensare al ribaltone. Anche se in alcuni momenti i tedeschi ci hanno creduto.

E, da adesso alla fine della stagione, inizia una corsa clamorosa per cercare di rientrare tra le prime quattro. Difficile, quasi impossibile, visto che i punti di svantaggio dal Lipsia al momento sono 6. Ma se il Dortmund davvero riuscisse a vincerle tutte, forse avrebbe delle speranze. Di certo, sulla scia di quanto visto nella notte di martedì, le possibilità di vittoria contro il ‘Gladbach sono aumentate e anche in maniera sensibile.

Vittoria e sorpasso in classifica, visto che sono due i punti che dividono le formazioni al momento. In favore degli ospiti, ovvio, che però non attraversano un buon periodo: un pareggio e una sconfitta sono arrivate nelle ultime due giornate, quindi i calciatori ospiti hanno iniziato a sentire una pressione troppo pesante. E questo fattore sarà determinante anche domenica sera.

Come vedere Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.37 Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Potrebbe venire fuori anche lo stesso risultato finale dell’affermazione contro il Barcellona. Quindi vittoria del Dortmund, con almeno tre reti complessive e anche una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Couto, Gross, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Pereira Cardoso; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Neunhaus, Weigl; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1