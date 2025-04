Pronostico Rapid Vienna-Djurgarden: tutto è ancora in bilico

Rapid Vienna-Djurgarden è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinico e spietato. Sono gli aggettivi che calzano a pennello al Rapid Vienna, che una settimana fa in Svezia ha messo il primo mattoncino per costruire la qualificazione ad una storica semifinale di Conference League. Gli austriaci, pur avendo giocato nel complesso meno bene rispetto al Djurgarden, l’hanno spuntata grazie ad una sfortunata autorete di Finndell (0-1) a metà secondo tempo. Inutile il forcing finale da parte degli scandinavi, che oltre a dominare il possesso (60% contro 40%) sono riusciti pure a creare più occasioni da gol.

A fare la differenza è stata nuovamente la solidità difensiva della squadra di Robert Klauss: in coppa il Rapid ha subito davvero poco ed il fatto che abbia chiuso la fase a girone unico con la miglior difesa (5 le reti incassate) ne è la prova. I biancoverdi contro il Djurgarden sono tornati a far registrare un clean sheet dopo le due sfide, molto combattute, contro i bosniaci del Borac Banja Luka negli ottavi (1-1 in Bosnia e 2-1 a Vienna): la loro porta è rimasta inviolata anche domenica scorsa nel sentitissimo derby con l’Austria Vienna, piegato 2-0 all’Allianz Stadion nonostante le fatiche di coppa.

Per il Rapid Vienna è stato fondamentale ripartire in campionato, dal momento che attualmente è solo quinto nel Championship Round della Bundesliga austriaca. Il Djurgarden, invece, non è riuscito a smaltire la delusione nel match di Allsvenskan con l’Hammarby (2-1), rimediando la seconda sconfitta del torneo iniziato soltanto poche settimane fa.

Rispetto ad una settimana fa il Rapid Vienna potrà contare sul centrocampista Sangare, ma al tempo stesso il tecnico biancoverde dovrà fare a meno dello squalificato Bolla. Due recuperi importanti in casa Djurgarden: Stensson ma soprattutto l’attaccante Nguen, autore di ben 3 gol in quest’edizione della Conference League.

Il pronostico

Imbattuto tra le mura amiche in Conference League, il Rapid Vienna molto probabilmente riuscirà ad evitare la sconfitta contro il Djurgarden anche nel match di ritorno. Rispetto all’andata, tuttavia, crediamo che gli svedesi almeno una rete possano segnarla.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Djurgarden

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Oswald, Cvektovic, Raux-Yao, Auer; Schaub, Grgic, Amane, Jansson; Beljo, Kara.

DJURGARDEN (4-3-3): Rinne; Staahl, Une, Danielson, Kosugi; Gulliksen, Finndell, Haarala; Zugelj, Nguen, Fallenius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1