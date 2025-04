Pronostico PSG-Le Havre: nessun regalo in vista

Psg-Le Havre è una partita valida per la trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nessun regalo in vista. Il Psg ha tutta l’intenzione di tenere inalterata la credibilità del campionato francese e, nonostante la vittoria sia arrivata da un paio di settimane, gli uomini di Luis Enrique non vogliono lasciare nulla per strada. Anche perché bisogna assolutamente tornare a vincere dopo la sconfitta indolore sul campo dell’Aston Villa che ha permesso di prendersi le semifinali di Champions League.

Ma vincere aiuta a vincere, anche in vista di quello che sarà il confronto più importante della stagione previsto per le prime settimane di maggio. Quindi sì, magari ci sarà turnover contro una squadra che è in piena lotta per la salvezza, ma anche quelli che scenderanno in campo sono molto più forti dei giocatori del Le Havre. Che ovviamente sanno benissimo che uscire indenni dal Parco dei Principi sarebbe una vera e propria impresa, roba d’altri tempi, insomma.

Contro una delle peggiori difese del campionato – 62 i gol subiti dagli ospiti – il miglior attacco della Ligue 1 con 80 gol fatti andrà davvero a nozze con nessuna possibilità che il risultato possa essere diverso da una vittoria parigina. Niente pareggio, così come successo lo scorso anno proprio in casa del Psg, ma vittoria, che ci pare possa arrivare anche in maniera abbastanza larga.

Come vedere Psg-Le Havre in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Le Havre, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Come detto prima il Psg non lascerà nemmeno le briciole da qui alla fine della stagione alle avversarie. Un sfida indirizzata da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Psg-Le Havre

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Hernandez; Neves, Ruiz; Dembele, Doue, Barcola; Ramos.

LE HAVRE (4-2-3-1): Goergelin; Nego, Sangante, Lloris, Pembele; Toure, Mwanga; Casimir, Kectha, Soumare; Ayew.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1