Pronostico Fiorentina-Celje: qualificazione vicina ma occhio a questo segno

Fiorentina-Celje è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con il minimo sforzo giovedì scorso la Fiorentina ha fatto ritorno dalla Slovenia con una vittoria che l’avvicina alla terza semifinale consecutiva di Conference League. La squadra di Raffaele Palladino però non ha convinto appieno contro un avversario tutt’altro che irresistibile come il Celje. Ed il fatto che il tecnico viola abbia deciso di schierare numerose seconde linee con il chiaro intento di far rifiatare i titolari non può essere una giustificazione. I toscani, infatti, pur vincendo 2-1 hanno sofferto più del previsto: oltre a tenere più tempo la palla nei piedi (54% contro 46%), gli sloveni si sono resi addirittura più pericolosi, tirando verso la porta più della Fiorentina (12 tiri totali contro 10) e spuntandola anche nel “duello” degli xG (1,48 contro l’1.01 dei viola).

Ranieri e compagni, poi, dopo essere andati in vantaggio di 2 gol a metà ripresa (rigore di Mandragora) hanno consentito al Celje di accorciare le distanze: gli uomini guidati dallo spagnolo Albert Riera, sempre su rigore – “generato” da un vistoso errore della difesa viola – sono riusciti a rendere più accettabile la sconfitta, tenendo accesa la fiammella della speranza in vista del ritorno.

Non è la prima volta che la Fiorentina di Palladino va in difficoltà con squadre alla sua portata: domenica la Viola ha gettato alle ortiche la grande occasione di riavvicinarsi al quarto/quinto posto non andando oltre un deludente pareggio casalingo con il Parma (0-0).

In campionato i gigliati hanno conquistato solo 20 punti su 39 disponibili contro le cosiddette “piccole” ed è anche per questo motivo che, malgrado gli altisonanti successi arrivati contro le big, sono soltanto ottavi in classifica. La Conference, a questo punto, diventa una priorità per evitare di restare fuori da tutto: difficile ipotizzare un ribaltone da parte del Celje, visto che a Firenze in coppa la squadra di Palladino ha concesso davvero poco (4 vittorie su 4 ed un solo gol subito finora). Gli sloveni invece in trasferta hanno battuto solo i ciprioti dell’APOEL Nicosia nel ritorno dello spareggio di accesso agli ottavi. Nel proprio campionato, infine, gli uomini di Riera sono sempre quarti ma nelle ultime tre gare hanno centrato altrettante vittorie, mettendo nel mirino il terzo posto.

Palladino continuerà con il turnover, anche se dovrà fare a meno degli squalificati Dodò, Zaniolo e Moreno.

Come vedere Fiorentina-Celje in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Celje è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Fiorentina molto probabilmente si aggiudicherà anche la sfida di ritorno, visto il divario nei confronti degli sloveni ed il rendimento casalingo perfetto in coppa. Non è da escludere, tuttavia, che il Celje possa riuscire a segnare almeno un gol anche nella gara del “Franchi”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Celje

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Cataldi, Fagioli, Adli, Parisi; Kean, Beltran.

CELJE (4-2-3-1): Ricardo Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1