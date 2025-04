Pronostico Inter-Cagliari, occhio alle fatiche di coppa: quota ghiotta a 2,15

Inter-Cagliari è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sta per concludersi una settimana agrodolce per l’Inter, passata nel giro di pochi giorni dalla forte delusione per il pareggio con il Parma (2-2) in campionato all’euforia per l’impresa di Monaco di Baviera, successo che avvicina i nerazzurri a quella che sarebbe la loro seconda semifinale di Champions League nelle ultime tre stagioni. Lautaro Martinez e Frattesi martedì scorso hanno castigato un Bayern Monaco incerottato (1-2) nel primo round del quarto di finale: a San Siro, nel ritorno, la squadra di Simone Inzaghi avrà così due risultati a disposizione per superare il turno ed approdare tra le prime quattro della manifestazione.

La qualificazione, in ogni caso, è ancora in bilico ed a Milano servirà un’altra gara perfetta per scongiurare la “remuntada” dei bavaresi. I campioni d’Italia in carica però non possono più prendersi ulteriori pause in campionato se vogliono bissare il trionfo dello scorso anno, anche perché il calendario del Napoli (fermato dal Bologna e rimasto a -3 in classifica) da adesso in poi diventa in discesa.

Massimo rispetto, di conseguenza, per un Cagliari che arriverà nel capoluogo meneghino affamato di punti salvezza e che cercherà di sfruttare l’inevitabile stanchezza dell’Inter, reduce da un match dispendioso in terra teutonica. I sardi vengono da un equilibratissimo 0-0 nello scontro diretto con l’Empoli, gara dominata dalla tensione e dalla paura di perdere da parte di entrambe. Per gli uomini di Davide Nicola è stato in ogni caso un altro piccolo passo verso la salvezza dopo il successo ottenuto nella settimana precedente con il fanalino di coda Monza. Trenta punti non bastano per dormire sonni tranquilli ma i punti di vantaggio sulla terzultima sono rimasti sei e rispetto ad altre squadre il Cagliari non dà l’impressione di essere risucchiato nella bagarre.

Inter-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi dovrà per forza far rifiatare chi ha speso tanto in Champions League. Una delle “vittime” del turnover potrebbe essere Calhanoglu, il cui posto in regia verrà probabilmente preso da Asllani. Sulla corsia destra l’allenatore medita di adattare Bisseck, tenendo così a riposo Darmian. Rientra dalla squalifica Barella ma la presenza del centrocampista dal 1′ non è certa. Davanti dovrebbe riposare Thuram: spazio ad Arnautovic. Gli unici indisponibili sono Dumfries e Zielinski.

Non sono previste novità nella formazione del Cagliari, con Nicola che quasi certamente confermerà il 3-4-2-1 visto all’opera una settimana fa ad Empoli. Davanti Luvumbo e Viola a supporto di Piccoli, in regia Prati verrà affiancato da Adopo. Il ballottaggio è in difesa: si contendono una maglia Palomino e Zappa.

Il pronostico

Una gara che in un altro momento della stagione non avrebbe celato grosse insidie per l’Inter ma che invece capita a cavallo della doppia sfida con il Bayern Monaco e a pochi giorni da una sfida in cui gli uomini di Inzaghi hanno speso tanto. I nerazzurri, peraltro, hanno già dimostrato di patire il doppio impegno: sabato scorso si sono fatti riacciuffare dal Parma dopo essere andato in vantaggio di due gol e già nel turno precedente avevano rischiato facendo rientrare in partita l’Udinese. L’Inter, pur faticando, dovrebbe portare a casa i tre punti ma potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Bisseck, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1