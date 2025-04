Pronostico Nottingham Forest-Manchester United: sogna una storica “doppietta”

Nottingham Forest-Manchester United è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La stagione da incorniciare del Nottingham Forest potrebbe riservare altre sorprese da qui a fine maggio. Sì, perché i Garibaldi Reds, oltre a brillare in Premier League, sabato scorso hanno staccato pure un pass per la semifinale di FA Cup per la prima volta dal 1991. La squadra di Nuno Espirito Santo l’ha spuntata ai rigori nel quarto di finale con il Brighton – tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0 – ed è rimasta in corsa per un titolo importante come la coppa nazionale inglese.

Il tecnico portoghese e i suoi uomini stanno realizzando una vera e propria impresa, se consideriamo che a inizio stagione una salvezza tranquilla era il massimo obiettivo a cui sembrava poter ambire il Forest. In campionato, invece, Yates e compagni sono molto vicini ad una storica qualificazione alla Champions League: a City Ground è lecito sognare perché dopo 29 giornate i Tricky Trees sono terzi in classifica, con un vantaggio di 7 punti sulla sesta, il Newcastle (con ogni probabilità quest’anno la Premier League qualificherà cinque squadre alla massima manifestazione continentale). Imbattuto nelle ultime 8 partite casalinghe, il Forest in questo turno infrasettimanale andrà a caccia di un altro scalpo illustre, quello del claudicante Manchester United, già battuto 3-2 all’andata ad Old Trafford (la “doppietta” contro i Red Devils manca dalla stagione 1991-92, quando in panchina c’era una leggenda come Brian Clough).

Espirito Santo in ansia per due giocatori

Sono ben 17 i punti che separano attualmente Nottingham Forest e United. La squadra di Ruben Amorim non scende in campo dallo scorso 16 marzo, quando travolse 3-0 il Leicester in trasferta.

Un successo roboante, quello del King Power Stadium, ma che in ogni caso non ha consentito ai Red Devils di tornare a frequentare la parte sinistra della classifica. Il Manchester United rimane tredicesimo, a -10 dalla settima e probabilmente l’unico modo per giocare la Champions League il prossimo anno è vincere l’Europa League (ai quarti i Red Devils affronteranno il Lione). A Nottingham Amorim dovrebbe dare fiducia all’ex Lecce Dorgu, rientrato dalla squalifica, ma spera pure di recuperare Yoro in difesa. Incrocia le dita invece Espirito Santo: due titolarissimi come Gibbs-White e Wood sono usciti entrambi acciaccati dalla sfida con il Brighton.

Come vedere Nottingham Forest-Manchester United in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Manchester United è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non stupisce che i bookmaker considerino favorito il Nottingham Forest alla luce della grande stagione che i Reds stanno facendo. Occhio, però, alla maggiore freschezza del Manchester United, visto che i padroni di casa hanno speso molte energie sabato scorso in FA Cup: i Red Devils almeno un gol dovrebbero riuscire a segnarlo a City Ground in una partita che si preannuncia movimentata.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester United

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, N. Williams; Dominguez, Anderson; Jota Silva, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Elanga.

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; de Ligt, Maguire, Yoro; Dalot, Bruno Fernandes, Ugarte, Dorgu; Garnacho, Hojlund, Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2