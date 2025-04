Pronostico Manchester City-Leicester: sempre la stessa storia

Manchester City-Leicester è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La domanda che tutti si stanno facendo in queste ore è una: è tornato il Manchester City? Vedendo la prestazione della squadra di Guardiola in Fa Cup, sul difficile campo del Bournemouth, si potrebbe dire di sì. Ma i troppi risultati altalenanti di quest’anno non permettono di essere del tutto certi. Ovvio però che l’impegno contro il Leicester, quasi retrocesso, sotto questo aspetto aiuta la squadra del catalano a trovare un poco di continuità.

Sì, perché la sfida contro una formazione che ha solamente 17 punti in classifica e che non ha quasi più nessuna possibilità di salvarsi, viene in soccorso dopo un impegno importante, come un quarto di finale di coppa, ma sicuramente meno importante del campionato dove i Citizens sono al quinto posto e quindi al momento fuori dalla zona Champions League. Un punto sotto al Chelsea. Ma la strada è lunga e vincere come sappiamo aiuta a vincere. Ci sono poche possibilità che da questo match possa uscire un risultato diverso da quello che sta uscendo fuori sempre.

Sì, negli ultimi cinque confronti tra queste due formazioni ha sempre vinto il Manchester City. L’ultima affermazione del Leicester risale alla finale del Community Shield del 2020. Per il resto solo delusioni per Vardy e compagni, destinati nuovamente alla retrocessione dopo un solo anno di Premier League.

Il pronostico

Vittoria semplice per il Manchester City contro un Leicester che ormai ha capito di non avere nessuna possibilità di salvarsi. La squadra di Guardiola aprirà nel primo tempo la partita e la chiuderà presto. Un match che potrebbe finire in goleada.

Le probabili formazioni di Manchester City-Leicester

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Gundogan, Silva; Foden, De Bruyne, Doku; Marmoush.

LEICESTER (4-2-3-1): Hermanssen; Justin, Faes, Okoli, Kristiansen; Ndidi, Soumare; Daka, Khannous, De Corvoda-Reid; Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1