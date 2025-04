Pronostico Empoli-Bologna: finisce come in campionato

Empoli-Bologna è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

La “notizia” della Coppa Italia 2024-25 è sicuramente la presenza dell’Empoli in semifinale, con i toscani che si sono fatti beffe di una competizione che secondo i più maligni, da quando esiste questo format, sembra essere stata creata ad arte per fare in modo che le big arrivino a giocare le fasi finali senza grossi problemi.

Sulla falsariga dell’incredibile cavalcata della Cremonese nella stagione 2022-23, a contendersi un posto nella finale dell’Olimpico di Roma ci sono pure gli azzurri di Roberto D’Aversa, che nei turni precedenti l’hanno spuntata sulla Fiorentina e sulla Juventus, in entrambe le circostanze in trasferta e dopo i calci di rigore. Un vero e proprio “miracolo” per una squadra che al contempo rischia seriamente di retrocedere, non riuscendo ad abbandonare il terzultimo posto in classifica. L’Empoli, infatti, in campionato continua a mancare l’appuntamento con la vittoria da mesi: l’ultima affermazione risale addirittura ad inizio dicembre. Sabato scorso intanto è arrivato un prezioso pareggio a Como (1-1) ma non è bastato per raggiungere il Lecce al quartultimo posto (i salentini, anche loro in crisi, hanno sempre 2 punti in più).

Il Bologna scoppia di salute

In attesa del delicato scontro diretto con il Cagliari, gli uomini di D’Aversa cercheranno di fare un’altra “magia” in coppa con il Bologna, avversario dei toscani nella doppia semifinale.

Per i felsinei, al contrario, la Coppa Italia è un sogno abbastanza concreto. I rossoblù sono entrati in una nuova dimensione: se Thiago Motta aveva fatto benissimo lo scorso anno, conquistando una storica qualificazione alla Champions League, il suo successore Vincenzo Italiano è sulla strada giusta per fare persino meglio di lui. In campionato gli emiliani sanno solo vincere e sabato è arrivato il quinto successo di fila in casa del Venezia, battuto 1-0 grazie ad una rete del solito Orsolini. Bologna che ha dunque difeso con le unghie il quarto posto, anche se le prossime tre partite sono di quelle da far tremare i polsi (Napoli, Atalanta e Inter). Nel frattempo Italiano può riversare le sue attenzioni ad una Coppa Italia che ha già sfiorato due stagioni fa con la Fiorentina: portare il Bologna a Roma, a giocarsi un trofeo, non sarebbe una cosa di poco conto.

Rispetto al collega D’Aversa, il tecnico rossoblù ha molti meno problemi di formazione: l’unico indisponibile è Lykogiannis. Nell’Empoli invece daranno forfait Ismajli, Zurkowski, Sazonov, Maleh, Anjorin e Pellegri.

Come vedere Empoli-Bologna in diretta tv e streaming

Empoli-Bologna è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Castellani” di Empoli. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Empoli-Bologna anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione e curiosamente l’Empoli è riuscito a fermare sia in Toscana che nel capoluogo emiliano (1-1 in entrambe le occasioni) il Bologna. La sensazione è che, nonostante il campionato rimanga – giustamente – al primo posto nei pensieri degli azzurri, la squadra di D’Aversa farà di tutto per rendere le cose difficili ai rossoblù, che rimangono in ogni caso favoriti. Come negli ultimi tre precedenti i gol complessivi potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1