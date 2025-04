Pronostico Brighton-Aston Villa: vittoria e sorpasso

Brighton-Aston Villa è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sfida d’alta classifica. Con due squadre che arrivano a questo match in maniera opposta: delusione in casa Brighton, dopo l’eliminazione ai rigore dall’Fa Cup, gioia e passo spedito invece per l’Aston Villa, che contro il Preston non ha avuto nessuna difficoltà a prendersi il passaggio del turno piazzando, inoltre, quella che è stata sesta vittoria di fila in tutte le competizioni.

Sta bene la truppa di Emery che come sappiamo, inoltre, è ancora in gioco per la Champions League. Un tecnico importante per una squadra altrettanto importante che sogna anche di prendersi vittoria e sorpasso. Sì, se analizziamo il momento opposto che queste due squadre stanno vivendo – e anche la differenza qualitativa della rosa – accentuata, pure, dal mercato di gennaio, possiamo tranquillamente affermare che per gli ospiti il colpo ci potrebbe stare.

Anche perché c’è une bella emergenza per i padroni di casa: Igor, Lamptey, Milner e Steele non ci saranno. Mentre altri quattro elementi sono in dubbio per il Brighton. Di questi problemi invece non ne ha Emery. Tutti a disposizione, tranne Barkley, per un problema al ginocchio. E anche la possibilità insomma di fare delle scelte di formazione potrebbe alla fine fare la differenza.

Come vedere Brighton-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Aston Villa è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell'Aston Villa è quotata a 3.25 su Goldbet, Lottomatica e a 3.25 su Snai.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima, dentro una gara comunque difficile per entrambe, crediamo che l’Aston Villa possa riuscire nel colpaccio grosso che permetterebbe alla squadra di Emery di piazzare il so

Le probabili formazioni di Brighton-Aston Villa

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Estupinian; Baleba, Gomez; Minteh, Gruda, Mitoma; Joao Pedro.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Ramsey, Rogers, Rashford; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2