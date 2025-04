Pronostico Bielefeld-Bayer Leverkusen: in finale con la goleada

Bielefeld-Bayer Leverkusen è la semifinale della Coppa di Germania: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Gara secca. Anche in semifinale. In Germania la Coppa si gioca così, senza nessuna possibilità d’appello per le squadre, anche di categoria superiore, che arrivano a questo punto. E il Bayer Leverkusen, ovviamente, è favorito, visto che affronta una formazione che è di categoria molto inferiore come l’Arminia Bielefeld (terza divisione). I padroni di casa non si affacciano in Bundesliga dal 2020, e gli ultimi due incroci, datati appunto quella stagione, ci hanno detto una cosa: già allora il Leverkusen era una squadra assai più forte che non ebbe nessun problema a vincere sia in casa che in trasferta.

Quasi del tutto abbandonata la possibilità di ripetersi in campionato – il Bayern Monaco nonostante le sofferenze continua a vincere – il Bayer Leverkusen ovviamente vuole arrivare in fondo alla coppa nazionale e Xabi Alonso – uscito pure dalla Champions – manderà in campo la migliore formazione possibile per non prendersi davvero nessun rischio. Non vale la pena fare turnover, non serve in questo caso, nemmeno, dare la possibilità con una formazione diversa dal solito, dare la possibilità, anche di pensarci, ai padroni di casa di poter piazzare il colpaccio. Quindi ci aspettiamo, onestamente, una gara davvero a senso unico e con un risultato finale assai vicino a quelli che sono stati gli ultimi incroci.

Tre a zero e quattro a zero. Queste sono state le vittorie del Bayer negli ultimi confronti, come detto un po’ datati, contro l’Arminia. E ci aspettiamo, come spiegato, un risultato assai simile.

Come vedere Bielefeld-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Bielefeld-Bayer Leverkusen è in programma martedì 1 aprile alle 20:45. In Italia il match in questione sarà possibile seguirlo su Sky. In streaming la visione sarà possibile attraverso Sky Go oppure con un abbonamento a Now Tv.

Il pronostico

Nessun problema per il Bayer Leverkusen che ha la strada davvero spianata verso la finale di Coppa di Germania. Ci aspettiamo un match da almeno tre reti complessive – l’Arminia Bielefeld concede tanti gol – che si sbloccherà già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Bielefeld-Bayer Leverkusen

ARMINIA BIELEFELD (4-3-3): Kerksen; Lannert, Schneider, Felix, Oppie; Schreck, Russo, Corboz; Grodowski, Kania, Worl.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Mukiele, Tah, Hicanpie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Garcia, Palacios; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4