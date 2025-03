Verstappen choc, addio alla Red Bull: c’è già la data

Verstappen choc: il quattro volte campione del mondo lascia la Red Bull. C’è già la data dell’addio alla scuderia

Non è iniziato alla grande, per usare un eufemismo, il Mondiale della Red Bull e di Max Verstappen. Due gare, zero vittorie. Ma si sapeva che la McLaren era di un’altra categoria in questo momento. Una squadra, quella inglese, che è la grandissima favorita per la vittoria finale quest’anno.

Abbiamo imparato a conoscere Verstappen nel corso degli ultimi anni. Un cannibale. Uno che non lascia nulla al caso. Uno che quando c’è da fare un pit-stop per cambiare le gomme e per prendersi il giro veloce della pista, a poche tornate dalla chiusura, lo fa senza problemi. Ed è per questo che il rischio che possa lasciare la Red Bull è altissimo, anche perché come confermato da Helmut Marko, che ha parlato al canale Youtube di Formel1.de, esiste una clausola.

Verstappen choc: c’è la clausola

Una notizia importante, quasi choccante per il mondo della Formula Uno. “Ovviamente ogni pilota ha una clausola d’uscita in caso di prestazioni non soddisfacenti. Ma al momento non è un problema. Confermo che la finestra è la pausa estiva, ma siamo secondi nel mondiale appena otto punti dietro!“. Insomma, ad agosto, Verstappen potrebbe salutare tutti e cambiare squadra. Sarebbe davvero incredibile, una notizia di quelle inaspettati che potrebbero portare ad un vero e proprio terremoto dentro la Red Bull.

“Chiaramente vogliamo tenerlo – ha confermato il consulente della Red Bull – e per questo dobbiamo dargli una macchina sufficientemente buona. E per come stanno le cose al momento, non c’è alcuna ragione – tantomeno contrattuale – per lasciarci“. Però le cose potrebbero anche andare peggio da qui alla prossima estate, ed è normale pensare che, qualche idea in questi mesi, Verstappen se la farà. La sua voglia di vincere, clamorosa, quasi innata, cozza con quello che è al momento il potenziale di una macchina che nel corso degli ultimi anni ha letteralmente fatto il bello e il cattivo tempo.