Pronostico Arsenal-Fulham: non succede da due anni esatti

Arsenal-Fulham è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Prima della sosta l’Arsenal era riuscito a ridurre l’enorme divario nei confronti del Liverpool capolista battendo 1-0 il Chelsea nel derby e portandosi a -12 dai Reds, sconfitti contemporaneamente in finale di League Cup dal Newcastle. Con nove partite ancora da giocare, nelle quali è in programma anche lo scontro diretto con Salah e compagni, appare oggettivamente improbabile una rimonta da parte dei Gunners, sebbene la squadra di Arne Slot abbia perso un po’ di smalto nell’ultimo periodo, come ha dimostrato pure l’eliminazione dalla Champions League avvenuta per mezzo del PSG.

L’obiettivo degli uomini di Mikel Arteta è dunque quello di consolidare ulteriormente il secondo posto e fare in modo di restare alla larga dalla bagarre per un posto tra le prime quattro (o cinque) che sta diventando sempre più agguerrita. Poi, ovviamente, c’è l’attesissima doppia sfida in Champions League con il Real Madrid, che inevitabilmente sottrarrà parecchie energie all’Arsenal. Per arrivare preparati all’appuntamento, i Gunners cercheranno di fare bottino pieno nelle prossime gare con Fulham ed Everton: due vittorie sarebbero importanti per accrescere l’autostima in vista della gara d’andata con i Blancos, fissata per il prossomo 8 aprile.

Il Fulham, dal canto suo, sogna di prendersi lo scalpo di un’altro club di Londra nord dopo essersi imposto 2-0 sul Tottenham due settimane fa. Successo dal peso specifico non indifferente, dal momento che ha permesso ai Cottagers di salire all’ottavo posto e rimettersi in corsa per un posto in Europa. Anche il Fulham, alla luce di una classifica cortissima, può ambire ad un traguardo che ad inizio stagione sembrava precluso.

Del resto, quella del campionato è rimasta l’unica “strada” per tornare a giocare una coppa europea, visto che sabato gli uomini di Marco Silva sono naufragati nel quarto di finale di FA Cup con il Crystal Palace (0-3).

Come vedere Arsenal-Fulham in diretta tv e in streaming

Arsenal-Fulham è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Fulham si sta trasformando in una sorta di bestia nera per i Gunners, che non battono i concittadini da due anni esatti (marzo 2023). Negli ultimi tre precedenti due pareggi e una vittoria dei Cottagers. Il comun denominatore di questi match sono i gol, visto che le due squadre hanno sempre segnato almeno una rete per parte. Gol che, a nostro avviso, non dovrebbero mancare neppure all’Emirates Stadium, con il Fulham che probabilmente darà filo da torcere alla squadra di Arteta, troppo discontinua negli ultimi match di campionato.

Le probabili formazioni di Arsenal-Fulham

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Pereira, Willian; Raul Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1