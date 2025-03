Pronostico Napoli-Milan: i rossoneri e quel feeling con il “Maradona”

Napoli-Milan è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Chi si ferma è perduto. Sia Napoli che Milan, ad esempio, non possono proprio permetterselo. Sì, pur avendo obiettivi differenti – gli azzurri lo scudetto, i rossoneri la qualificazione ad una competizione europea – entrambe si giocano parecchio nella sfida più attesa di questa giornata. La squadra di Antonio Conte prima della sosta ha sciupato un’occasione enorme, non andando oltre uno 0-0 a Venezia. Il pareggio in Laguna, il quinto negli ultimi sette turni, può costare caro visto che l’Inter, corsara a Bergamo contro l’altra pretendente, l’Atalanta, è volata a +3 sui partenopei.

Il Napoli ha il calendario dalla sua – l’ultimo ostacolo rilevante, dopo il Milan, è rappresentato dal Bologna, da affrontare in Emilia – ma per riuscire ad insidiare i campioni in carica deve ritrovare quella ferocia agonistica che lo caratterizzava fino a poche settimane fa. Nelle ultime uscite Di Lorenzo e compagni sono apparsi un po’ a corto di ossigeno, avendo dovuto fare i conti con assenze eccellenti e con un mercato invernale che non ha compensato la partenza di un campione come Kvaratskhelia. Fatto sta che dalla vittoria con la Juventus a fine gennaio gli azzurri hanno avuto la meglio solo sulla Fiorentina. Il Milan invece è reduce da due successi di fila, soffertissimi, contro Lecce (2-3) e Como (2-1), entrambi battuti in rimonta.

Comunque fondamentali per il Diavolo, spinto dalla forza della disperazione, per restare attaccato al treno Europa. La squadra di Sergio Conceiçao è nona ma il quarto posto non è poi così lontano (il Bologna ha 6 punti in più, distanza ancora colmabile con 9 partite da giocare). Servirà indubbiamente una vera e propria impresa per chiudere tra le prime quattro: negli ultimi 20 anni soltanto una squadra, la Sampdoria, è riuscita a finire in zona Champions dopo aver collezionato al massimo 47 punti in classifica a nove turni dal termine.

Napoli-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Inizialmente Conte potrebbe riproporre il 3-5-2 visto negli ultimi tempi, anche se a gara in corso è probabile che si rivedrà il 4-3-3 grazie al fatto che Neres è tornato a disposizione. Il brasiliano è recuperato ma difficilmente partirà dal 1′. Politano agirà a destra, a sinistra invece è duello tra Spinazzola e Olivera. Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno formeranno il trio difensivo, in attacco riecco la coppia Lukaku-Raspadori.

Dall’altro lato, Conceiçao spera di recuperare Gimenez, rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale: se il messicano non dovesse farcela è pronto Abraham. Come contro il Como Reijnders si posizionerà sulla trequarti tra Pulisic e Leao, mentre in mediana accanto a Fofana si candida per una maglia da titolare il rientrante Loftus-Cheek: l’inglese avrà la meglio su Bondo. In difesa il ballottaggio è tra Gabbia e Pavlovic.



Il pronostico

Da qualche anno il “Maradona” è una sorta di “oasi felice” per il Milan, imbattuto da ben 7 partite tra le varie competizioni nell’impianto partenopeo. Ci riuscirà anche stavolta? Napoli favorito ma ipotizziamo un match comunque aperto e pure movimentato, dal momento che un pareggio – considerando le esigenze di classifica di entrambe le squadre – servirebbe a poco. I rossoneri, poi, hanno fatto sempre registrare il segno “Over 2.5” nelle ultime cinque gare, trovando costantemente la via del gol. Da metà gennaio, invece, l’unica volta che il Napoli ha tenuto la porta inviolata è stato due settimane fa contro il Venezia.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1