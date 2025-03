Pronostico Preston-Aston Villa: la categoria fa la differenza

Preston-Aston Villa è un match valido per i quarti di finale di Fa Cup e si gioca domenica alle 14:30. Formazioni e pronostico

C’è una sola squadra della Championship che è rimasta in corsa in questa Fa Cup. E questa è il Preston. Si sogna, insomma, anche perché non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima che una formazione di una serie minore riesca a raggiungere certi traguardi. Certo, l’impegno contro l’Aston Villa per i padroni di casa è veramente importante, assai impegnativo. E sappiamo benissimo che le qualità in campo possono fare, e crediamo faranno, sicuramente la differenza.

La squadra allenata da Unai Emery, inoltre, oltre ad essere andata avanti in Champions League – agevole l’impegno contro il Brugge – vuole cercare di portare a casa un trofeo e ovviamente quello che dà maggiori possibilità è proprio questo. La storica coppa che in Inghilterra fa anche fermare in parte il campionato. Gara secca, ancora, e l’Aston Villa manderà in campo la migliore formazione possibile. Ci sono realmente pochi dubbi su questo e crediamo che i migliori non possono rimanere in panchina. Troppo importante, indubbiamente, andare avanti, troppo importante cercare di prendersi una qualificazione anche abbastanza storica.

E poi nell’economia della partita c’è sicuramente da considerare quello che è il momento che gli ospiti stanno vivendo. Emery si presenta al match forte di quattro vittorie di fila tra campionato e coppa e con la netta sensazione di poter continuare questa scia. Diciamocelo chiaro, per il Preston ci sono davvero pochissime possibilità di far continuare il sogno.

Come vedere Preston-Aston Villa in diretta tv e streaming

La sfida tra Preston-Aston Villa, valida per i quarti di finale di Fa Cup, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata 1.43 su Goldbet, Lottomatica e 1.42 Snai.

Il pronostico

Gara almeno da tre reti complessive e c’è anche la possibilità di almeno una rete del Preston. Ma il passaggio del turno non è minimamente messo in discussione. L’Aston Villa si prenderà la vittoria con annessa qualificazione alle semifinali di Fa Cup.

Le probabili formazioni di Preston-Aston Villa

PRESTON (5-3-2): Woodman; Storey, Gibson, Lindsay, Bauer, Brady; Whiteman, Frokjaer-Jensen; Thordarson; Keane, Osmajic.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans; Asensio, Rogers, Rashford; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3