Pronostico Bournemouth-Manchester City: Guardiola vuole un titolo

Bournemouth-Manchester City è un match valido per i quarti di finale di Fa Cup e si gioca domenica alle 17:30. Formazioni e pronostico

Siamo convinti che il Bournemouth sia un po’ combattuto: i padroni di casa, in campionato, sono a cinque punti dalla quarta posizione e quindi sognano quello che potrebbe essere un clamoroso e storico piazzamento nella prossima Champions League. Ma c’è l’Fa Cup di mezzo, con una semifinale da conquistare contro una squadra che ha un solo obiettivo: quello, appunto, di vincerla questa manifestazione per non rimanere senza nessun trofeo in questa stagione.

Sì, proprio così. Come sappiamo il Manchester City è davvero fuori da tutto e per esultare quest’anno deve per forza di cose arrivare in fondo all’Fa Cup. Guardiola manderà in campo i migliori – come successo sempre – e cercherà di scacciare quelli che sono stati i fantasmi che hanno accompagnato la sua squadra in questa stagione. E i fantasmi si scacciano in un modo solo, vincendo le partite. Che una volta da quelle parti era una cosa naturale, adesso è diventato assai complicato. Una stagione maledetta, di quelle che si possono raddrizzare (o per meglio dire rendere meno amare) solamente in un modo: conquistando un complicato piazzamento per la prossima Champions – sì, complicato – e vincere questo trofeo che può portare un sorriso e un po’ di speranza per il futuro.

La quota di una vittoria del City non può passare inosservata. Oltre 2 volte la posta. E per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima non possiamo non puntare appunto su questa situazione. Sì, il City siamo convinti che vincerà.

Come vedere Bournemouth-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida tra Bournemouth-Manchester City, valida per i quarti di finale di Fa Cup, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 2.20 su Goldbet, Lottomatica e 2.25 su Snai.

Il pronostico

Vittoria esterna, come una volta, quando il City praticamente stritolava tutti gli avversari. Quest’anno non è stato così e la squadra di Guardiola vuole regalarsi una soddisfazione. Ci riuscirà? Noi crediamo di sì, in un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester City

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Cook, Hill, Zabarnyi, Soler; Christie, Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Gundogan; Savinho, De Bruyne, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2