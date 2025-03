Ormai è fatta, tifosi senza parole: Sinner esulta in classifica

Ormai è fatta, tifosi di Sinner davvero senza parole. Il numero uno al mondo vede da vicino la fine della squalifica ed esulta

I tifosi di Sinner, e ovviamente Jannik stesso, hanno segnato in rosso una data sul calendario, come una liberazione: 4 maggio 2025, data che chiuderà la squalifica del numero uno al mondo e gli permetterà di tornare in campo il 7 maggio agli Internazionali di Roma.

Ci arriverà, nonostante un solo torneo disputato in questo 2025, e quindi senza nemmeno la possibilità di difendere dei punti, da numero uno al mondo della classifica Atp. I risultati che i suoi diretti concorrenti hanno infatti portato a casa in queste ultime settimane permettono a Jannik di essere sicuro di questo. E poi, da quel momento, riprenderà la corsa verso i titoli e verso il Grande Slam. Un sogno? Sì, lo è. Un vero e proprio sogno. Ma Jannik non smetterà di stupirci, ne siamo sicuri. E, intanto, oltre alla classifica Atp, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, ce n’è anche un’altra da tenere in considerazione.

Sinner esulta: per le Atp Finals è fatta

Anche quest’anno le Atp Finals si giocheranno a Torino. E Sinner è vicinissimo a rimanere dentro gli 8 che si contenderanno un importante torneo e che come sappiamo non regala comunque dei punti per la classifica. Una storia a parte, ma Sinner sarà dentro.

“Con un solo torneo disputato nel 2025 Sinner è ancora il numero uno nella Race. L’altoatesino ha giocato e vinto gli Australian Open e per questo ha guadagnato 2000 punti in classifica. Zverev è il suo primo inseguitore, in seconda posizione, ma a quota 1.665 punti, gran parte dei quali conquistati con la finale giocata a Melbourne. Ancora più staccato c’è Jack Draper, con 1.540 punti, prima di Alcaraz a 1.410″. Questo si legge sul quotidiano citato prima. Insomma, un’altra vittoria senza giocare come successo spesso in questi due mesi, visto che nessuno dei diretti concorrenti è riuscito ad arrivare in fondo ad un torneo per metterlo davvero in difficoltà.