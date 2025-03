Pronostico Real Madrid-Leganes: in 10 anni è successo una sola volta

Real Madrid-Leganes è una gara della ventinovesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Si entra nel momento decisivo della stagione. Nel momento in cui il Real Madrid, vuoi o non vuoi, arriva sempre a giocarsi tutto. E sarà così anche questa volta per gli uomini di Carlo Ancelotti che, dopo la sosta, ospitano al Bernabeu il Leganes. Una squadra che non può in nessun modo fare paura.

Ritorno soft, e non poteva esserci desiderio migliore per il tecnico italiano che conosce tutte le insidie delle partite che arrivano immediatamente dopo la pausa per le nazionali. Una pausa che non ha nemmeno lasciato, fortunatamente, nessuno strascico di infortuni. Tutti abili e arruolabili gli uomini dell’allenatore italiano che cercheranno, ovviamente, di prendersi tre punti che si potrebbero rivelare davvero pesanti per il proseguo della stagione.

Un match che appare abbastanza indirizzato. Anche è indirizzato. Negli ultimi dieci anni infatti, in diversi confronti tra queste due squadre, solamente una volta il Leganes è riuscito a prendersi una vittoria. Una giornata storta, quella del 2018, per il Real Madrid. Solamente in questo modo possiamo immaginare – noi non ce lo ricordiamo onestamente – il motivo per il quale il Leganes è riuscito a vincere quella partita. Non succederà di nuovo, ne siamo sicuri.

Come vedere Real Madrid-Leganes in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Leganes, gara valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.15 su Goldbet e Lottomatica e a 1.14 su Snai.

Il pronostico

Gara senza storia quella del Bernabeu. Real Madrid vincente senza nessun problema. Match che si sbloccherà sicuramente nel primo tempo e che si chiuderà con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Leganes

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

LEGANES (4-5-1): Dmitrovic; Rosier, Gonzalez, Nastasic, J Hernandez; Cruz, Rodriguez, Tapia, Cisse, Brasanac; Raba.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1