Pronostico Brighton-Nottingham Forest: vogliono vendicare l’umiliazione

Brighton-Nottingham Forest è un match valido per i quarti di finale di FA Cup e si gioca sabato alle 18:15: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Sono tornati a sognare in grande a Nottingham, come non accadeva da oltre quarant’anni e cioè dal periodo magico dei Tricky Trees, capaci di sollevare anche due Coppe dei Campioni a cavallo tra gli anni ’70 e gli ’80. Il Forest fa sul serio: a due mesi dalla fine della stagione è addirittura terzo in Premier League con un margine di 7 punti sulla sesta – ad oggi sarebbe qualificato alla prossima Champions League – ed è ancora in corsa per la vittoria dell’FA Cup, trofeo che i Garibaldi Reds hanno vinto ben 2 volte in passato (l’ultima risale al lontanissimo 1958-59).

Comunque vada a finire, dunque, questa rimarrà una stagione fantastica per i tifosi di un club che era partito con l’obiettivo di mantenere la categoria. Si è preso una bella rivincita il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo, reduce dalle esperienze non esaltanti al Tottenham e all’Al-Ittihad in Arabia Saudita: se la squadra è salita di livello è soprattutto merito del suo gioco, incentrato sull’equilibrio tra difesa e attacco. Prima della sosta il Nottingham Forest aveva inanellato due vittorie di fila, contro Manchester City (1-0) e Ipswich Town (2-4): i Tractor Boys erano stati costretti ad arrendersi anche nell’ultimo turno di FA Cup, battuti ai calci di rigore.

Brighton imbattuto da due mesi

Il pass per la semifinale il Forest se lo contenderà con un altro club di Premier League che in questa stagione è andato al di là di quelle che erano le aspettative: il Brighton.

La squadra allenata dal giovane tecnico svizzero Fabian Hurzeler, arrivato in estate nello scetticismo generale al posto di Roberto De Zerbi, è in piena lotta per un posto in Europa. I Seagulls sono settimi e fanno parte del gruppone che può ancora ambire alla qualificazione in Champions League: due settimane fa il Brighton ha pareggiato 2-2 con il City all’Etihad Stadium ma veniva da sei vittorie consecutive tra coppe e campionato. L’ultima sconfitta? Lo scorso 1 febbraio. E indovinate contro di chi? Il Nottingham Forest, che in quell’occasione rifilò ai Seagulls una delle batoste peggiori della loro storia: a City Ground finì 7-0 per i Reds.

Come vedere Brighton-Nottingham Forest in diretta tv e streaming

Brighton-Nottingham Forest, match valido per i quarti di finale di FA Cup ed in programma sabato alle 18:15, non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Brighton è quotata invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Lo stato di salute delle due squadre è molto simile e le possibilità che diano vita ad una sfida entusiasmante e da almeno un gol per parte sono molto alte. Il Forest sta facendo una gran stagione ma occhio alla voglia del Brighton di “vendicare” quell’incredibile 7-0 di qualche settimana fa, solamente un incidente di percorso. Secondo noi i Seagulls, forti pure del fattore campo, sono leggermente favoriti per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Brighton-Nottingham Forest

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Webster, van Hecke, Estupinan; Baleba, Gomez; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1