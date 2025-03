Pronostici Serie B 29 marzo, ghiotta occasione per Inzaghi: quota da urlo

Serie B, a Reggio Emilia va in scena il derby tra Sassuolo e Reggiana. Grossa occasione per il Pisa, che in Calabria può allungare sullo Spezia.

Traguardo sempre più vicino per un Sassuolo che da ormai qualche mese non attende altro che la matematica per festeggiare il ritorno in massima serie. Gli uomini di Fabio Grosso, che prima della sosta avevano fatto registrare la vittoria numero 21 in campionato (2-1 in casa del Cittadella), in questo turno tenteranno di fare un altro passo verso l’obiettivo promozione. I tre punti sono alla portata nel derby emiliano con la Reggiana, per una volta “ospite” nel proprio stadio (entrambe disputano i match casalinghi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, da diversi anni di proprietà del Sassuolo).

I neroverdi sono imbattuti da sette giornate ed hanno un vantaggio enorme sulla terza, lo Spezia, attualmente a -14. I cugini granata invece sono invischiati nella lotta per non retrocedere: quattro pareggi negli ultimi cinque turni per gli uomini di William Viali, a digiuno di vittorie da due mesi esatti.

Questo è, sulla carta, un turno favorevole pure per il Pisa: i toscani due settimane fa hanno reagito battendo 3-1 il Mantova, portandosi di nuovo a +5 sullo Spezia terzo, ed al momento sarebbero promossi direttamente in Serie A, a braccetto con il Sassuolo. I nerazzurri di Pippo Inzaghi partono nettamente favoriti contro un Cosenza che nel derby con il Catanzaro ha dimostrato di aver tirato i remi in barca.

Umiliati dai rivali giallorossi (4-0) e contestati pesantemente dai loro stessi tifosi, i Lupi sono sempre più ultimi – la zona playout è a 6 punti – e difficilmente riusciranno ad evitare la sconfitta contro un Pisa che si presenta in Calabria affamato di punti promozione. Umore diametralmente opposto in casa Catanzaro. La netta affermazione nel derby calabrese ha rilanciato le ambizioni di Iemmello e compagni, che a Modena puntano a consolidare la quinta posizione, senza perdere di vista la Cremonese quarta, distante solo due lunghezze.

Le previsioni sulle altre partite

Vuole continuare a correre anche la stessa Cremonese di Giovanni Stroppa, ringalluzzita dai due successi con dirette concorrenti come Catanzaro e Palermo. Sembra che i grigiorossi abbiano trovato quella continuità che era spesso mancata nei mesi precedenti e la gara con il Cittadella, sconfitto quattro volte nelle ultime cinque giornate, non dovrebbe riservare grosse sorprese.

A Marassi invece va in scena un delicato scontro salvezza tra Sampdoria e Frosinone, due squadre partite con enormi ambizioni e che invece si ritrovano a dover lottare per non retrocedere.

Nelle ultime uscite meglio i ciociari, rivitalizzati dal nuovo tecnico Bianco ma i blucerchiati, reduci da 4 pareggi consecutivi, rischiano di scivolare di nuovo in zona rossa: prevediamo grande equilibrio in una gara in cui è probabile che andranno a segno entrambe. Ipotizziamo almeno un gol per parte anche nell’altra sfida salvezza tra Mantova e Sudtirol: leggera preferenza per gli altoatesini, imbattuti negli ultimi cinque match e volati a +2 sulla quintultima.

Serie B: possibili vincenti

Sudtirol o pareggio (in Mantova-Sudtirol)

Pisa (in Cosenza-Pisa)

Catanzaro o pareggio (in Modena-Catanzaro)

Sampdoria o pareggio (in Sampdoria-Frosinone)

Sassuolo (in Sassuolo-Reggiana)

Le partite da almeno due gol complessivi

Modena-Catanzaro

Cremonese-Cittadella

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Mantova-Sudtirol

Sampdoria-Frosinone

La partita da meno di tre gol complessivi

Cosenza-Pisa

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno “Gol” in Mantova-Sudtirol è quotato invece a 1.83 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

