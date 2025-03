Pronostico Monaco-Nizza: in casa è un’altra storia

Monaco-Nizza è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Monaco e Nizza hanno gli stessi punti in classifica: 47. Due in meno rispetto al Marsiglia che è secondo. Quindi ci sono delle possibilità per entrambi, è evidente, di poter cercare almeno di chiudere alle spalle del Psg. Sarebbe un traguardo decisamente importante visto che i parigini fanno proprio un altro campionato e ormai hanno chiuso la questione.

Di solito escono partite molto accese, tirate, con un pronostico oggettivamente difficile. Ma c’è un fattore che ci permette di dire una cosa: quando il Monaco gioca in casa riesce molto spesso a vincere. Ha perso solamente con il Psg in questa stagione e contro il Benfica, in Champions League. Certo, c’è stato anche il passo falso con l’Angers ma in generale, il Principato, appare un fortino molto difficile da espugnare. Sì, il fattore campo potrebbe fare la differenza in questo match, cosa che non è che sia tanto successa nei precedenti tra queste due formazioni.

E poi c’è anche il cammino del Nizza in trasferta che ci dice che potrebbe succedere davvero questo. La squadra ospite, infatti, viene sì da due vittorie di fila giocando lontano dal proprio pubblico – impegni abbastanza agevoli – ma andando a spulciare i risultati precedenti è evidente che ci sia un grosso cambiamento. E di questo il Monaco ne potrebbe davvero approfittare.

Come vedere Monaco-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida Monaco-Nizza, in programma sabato alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Vittoria pesantissima del Monaco, che staccherà il Nizza in classifica. Una gara che dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Monaco-Nizza

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

NIZZA (3-4-3): Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Lochet, Boudaoui, Santamaria, Rosario; Guessand, Laborde, Boga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1