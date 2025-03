Pronostico Fulham-Crystal Palace: ci sono già riusciti un mese fa

Fulham-Crystal Palace è un match valido per i quarti di finale di FA Cup e si gioca sabato alle 13:15: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Così come è avvenuto in League Cup, sollevata due settimane fa dal Newcastle – i Magpies non vincevano un titolo da più di mezzo secolo – anche in FA Cup, la coppa nazionale più prestigiosa, quest’anno potrebbe trionfare una cosiddetta outsider, ovvero non una delle solite note. L’unica big ancora in corsa quando siamo arrivati ai quarti di finale è il Manchester City, impegnato con il temibile Bournemouth.

Ma tra le sfide più interessanti c’è il derby londinese tra Fulham e Crystal Palace, due club che nel corso della loro storia non hanno vinto mai nulla di davvero importante. L’occasione è ghiotta, dunque, sia per i Cottagers sia per le Eagles, visto che il match in programma a Craven Cottage mette in palio un pass per la semifinale.

Per il Fulham, che nell’ultimo turno di coppa l’ha spuntata ai rigori contro il Manchester United, vincere l’FA Cup sarebbe un altro modo per tornare a giocare in Europa dopo tanti anni: gli uomini di Marco Silva in realtà potrebbero conquistare la qualificazione anche attraverso il campionato, se consideriamo che grazie al successo ottenuto sul Tottenham, battuto 2-0 nell’ultima giornata prima della sosta, sono saliti all’ottavo posto, a sole tre lunghezze da quella quinta piazza che molto probabilmente a fine stagione vorrà dire Champions League. Staziona invece nella propria “zona di comfort” il Crystal Palace, dodicesimo in classifica ad un passo dalla fatidica soglia dei 40 punti.

Eagles reduci da quattro vittorie di fila

Ciò significa che la squadra guidata dall’austriaco Oliver Glasner ha già da diverso tempo la salvezza in tasca: per provare ad ambire a qualcosa di più importante, tuttavia, servirà produrre uno sforzo maggiore.

Il Palace, ad ogni modo, sembra aver fatto importanti passi in avanti nell’ultimo periodo. Lo dimostrano le 3 vittorie di fila in Premier League – 4 se teniamo conto pure del 3-1 al Milwall in FA Cup – tra cui quella con il Fulham dello scorso 22 febbraio, arrivata proprio a Craven Cottage (0-2, gol di Munoz e autorete di Andersen). Glasner e i suoi uomini in quell’occasione hanno vendicato la sconfitta rimediata a novembre contro i Cottagers, che a Selhurst Park si imposero con il medesimo risultato.

Come vedere Fulham-Crystal Palace in diretta tv e streaming

Fulham-Crystal Palace, match valido per i quarti di finale di FA Cup ed in programma sabato alle 13:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Palace sta brillando soprattutto in trasferta, dove ha vinto le ultime cinque partite tra le varie competizioni. I frutti del lavoro di Glasner cominciano ad essere visibili: la sua squadra si difende molto bene ma non rinuncia ad attaccare (nelle ultime cinque ha segnato 10 gol e ne ha subiti solo due). Il fatto che le Eagles abbiano espugnato da poco Craven Cottage rende ancora più imprevedibile questa sfida, che potrebbe svoltare la stagione di entrambe. Stavolta ci aspettiamo almeno un gol per parte e non è da escludere che si arrivi ai supplementari.

Le probabili formazioni di Fulham-Crystal Palace

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Iwobi, Smith Rowe, Willian; Muniz.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Munoz, Wharton, Schlupp, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1