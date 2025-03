Colpo di scena Berrettini: nessuno ci sperava più

Matteo Berrettini, avanti tutta: l’inaspettato ribaltone ha lasciato tutti di sasso perché nessuno, ormai, credeva più che sarebbe successo.

Non ha lasciato al caso niente di niente, quando ha deciso di tornare in campo e di ritrovare la continuità che gli è mancata per tanto, troppo, tempo. Matteo Berrettini ha messo a punto un piano infallibile e i frutti del suo durissimo lavoro, per fortuna, iniziano a vedersi. Ha perso qualche chilo nella parte superiore del corpo e questo gli permette oggi, evidentemente, di essere molto più agile e “mobile” durante i faccia a faccia con i suoi avversari.

Lo avevamo visto agli Australian Open, ma anche a Dubai e a Doha. Ne abbiamo avuto la conferma, poi, a Indian Wells e a Miami, dove ha giocato in maniera convincente e dove, in alcuni casi, ha perso solo ed esclusivamente per una questione di piccolissime sfumature. A tratti su rivedono sprazzi, insomma, del “vecchio” Berrettini, che con il suo dritto da paura e con il suo servizio bombastico era riuscito, come si ricorderà, a spingersi fino al sesto posto della classifica mondiale.

Sono questi, è poco ma sicuro, i suoi due colpi migliori, quelli che in campo, nella maggior parte dei casi, gli permettono di fare la differenza. Cosa che non si può dire, ahinoi, del rovescio, che è sempre stato un po’ il suo tallone d’Achille. John McEnroe, qualche tempo fa, aveva detto che il rovescio era la “kryptonite” di Berrettini, il suo punto debole. Ma non immaginava, l’ex tennista, che anche alla veneranda età di 28 anni si potesse ancora fare qualcosa in questo senso.

Ribaltone Berrettini: finalmente ci è riuscito

Chi ha visto Matteo giocare di recente si sarà sicuramente accorto di quanto l’ex numero 6 del mondo sia migliorato sotto questo punto di vista. Se n’è reso conto anche Dario Puppo, che insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco è intervenuto, qualche ora fa, a TennisMania, la trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport.

“Ho visto sicuramente un passo avanti di Berrettini – ha detto, commentando la vittoria contro Berges – ed in questo torneo mi è sempre sembrato solido dalla parte del rovescio, arrivando bene sul colpo. Non l’ho mai visto essere così in grado di spingere forte con il rovescio a due mani come questa settimana. Certo poi gli avversari cambiano e bisogna capire contro uno che spinge, ti fa correre e sa prenderti il tempo”.

Un miglioramento c’è, è netto e non lo si può negare. Ed è rappresentativo, inoltre, del fatto che Matteo e il suo coach Alessandro Bega stanno lavorando nel modo giusto. E chissà che questo, nel lungo termine, non possa produrre risultati ancor più soddisfacenti di quelli che sono già arrivati.