Offerta fuori di testa per Bastoni: è già con la valigia pronta

Offerta incredibile per Alessandro Bastoni: il difensore dell’Inter è entrato nel mirino di una grossa big europea. Assegno clamoroso

Alessandro Bastoni, e non abbiamo paura di essere smentiti, è sicuramente uno dei migliori difensori in circolazione. Non solo in Italia, ma anche in Europa.

Un difensore che nel corso delle ultime stagioni è cresciuto tantissimo e, vista anche la sua età, potrebbe ancora farlo in alcuni fondamentali. Di certo le sue prestazioni con la maglia dell’Inter e con quella della Nazionale non passano inosservate e secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, c’è una squadra, una delle più affascinanti in Europa, che sarebbe pronta – anche per via di quelle che potrebbero essere le uscite alla fine di questa stagione – di mettere sul piatto un’offerta clamorosa, una di quelle alle quali è davvero difficile dire di no. Sappiamo perfettamente che dentro ogni club ci sono dei calciatori che verrebbero ceduti sicuramente a malincuore e crediamo che Bastoni sia uno di questi, ma davanti ad una montagna di soldi, in ogni caso verrebbe strappato un sorriso.

75 milioni per Bastoni: offerta choc del Liverpool

Alle prese con alcuni possibili addii alla fine dell’anno – Alexander-Arnold ad un passo dal Real Madrid, Van Dijk ancora non ha deciso se rinnovare o meno – il Liverpool è alla ricerca di importanti sostituti per cercare anche il prossimo anno di rimanere in testa alla Premier League. E il sito spagnolo sottolinea come i Reds avrebbero appunto deciso di puntare sul difensore nerazzurro con un’offerta da fare tremare i polsi: 75 milioni di euro sul piatto per strapparlo a Beppe Marotta. Tantissimi soldi, ovviamente, che difficilmente vediamo investiti per dei difensori. Ma Bastoni li vale tutti.

Deciderà non solo l’Inter, viene sottolineato ancora, ma anche il difensore se accettare, nel caso, questo trasferimento in Premier League. Il Liverpool, comunque, sapendo che l’operazione sarà difficile, sta cercando di cautelarsi non perdendo del tutto di vista la pista che porterebbe a Schlotterbeck. Ma rimane Bastoni il primo obiettivo, e un assalto, senza dubbio, la prossima estate, ce lo possiamo serenamente aspettare.