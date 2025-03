Sterling sbarca in Serie A: colpo per lo Scudetto

Sterling sbarca in Serie A: l’attaccante inglese che ha sempre giocato in Premier League stuzzicato dall’idea. Colpo scudetto per la big

Ha sempre giocato in Premier League: prima al Manchester City, dove di fatto ha costruito la sua carriera. Poi al Chelsea e adesso all’Arsenal, dove è in prestito dai Blues.

Raheeem Sterling sembrava uno dei più importanti calciatori inglesi. Ad un certo punto si è anche parlato come candidato a vincere il pallone d’oro. Sì, erano questi gli obiettivi personali del calciatore che evidentemente si è perso un po’ per strada, non riuscendo in nessun modo a dare quella svolta alla sua carriera che sembrava davvero a un passo. E chissà, magari adesso è anche pronto a cambiare aria, a giocare in Serie A. A quanto pare lui sarebbe pure stuzzicato dall’idea e secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, precisamente da fichajes.net, c’è un club della massima serie che sarebbe pronto a fare un’offerta.

Sterling in Serie A: lo cerca la Juventus

Sono giorni caldi dentro la Juventus. Da domenica Thiago Motta non è più l’allenatore e la panchina è stata affidata a Igor Tudor che nella giornata di ieri ha anche diretto il suo primo allenamento. Si pensa ovviamente a questo finale di stagione che, vuoi o non vuoi, deve portare la qualificazione alla prossima Champions League, ma si pensa anche al futuro, con un interesse definito “reale” per il centravanti inglese.

Sterling non è decisivo da un pezzo: per lui in generale il minutaggio negli ultimi anni è sempre stato poco e quindi sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di cambiare del tutto vita e quindi campionato. La Juve ci pensa, convinta di poter prendere un elemento in grado di fare la differenza. Ma un affondo ci potrà sicuramente essere nel momento in cui si deciderà l’allenatore della prossima stagione. Tudor, nel suo contratto, ha una clausola di rinnovo automatico nel caso riuscisse a centrare il quarto posto, ma non è detto comunque rimanga, visto che l’obiettivo vero dei bianconeri è Antonio Conte, con Gasperini e Pioli, e anche Mancini, subito dietro. Vedremo quello che succederà, ma è sicuramente una pista da seguire.