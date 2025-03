Scossone tremendo nella classifica ATP: stavolta è un dramma

Scossone tremendo nella classifica Atp: adesso non ci sono più scusanti e l’ex numero uno al Mondo rischia tantissimo

Sta andando tutto bene a Jannik Sinner: l’azzurro, numero uno della classifica mondiale che, come sappiamo, è squalificato fino al prossimo 4 maggio, visti i risultati di quelli che sono alle sue spalle, non rischia nulla. Rientrerà da numero uno al mondo a Roma, nella sua nazione, per riprendere da dove aveva lasciato. Vincendo. O per meglio dire cercare di farlo, mica è scontato.

Sì, da Alcaraz a Zverev nessuno in questo periodo è riuscito ad avere una certa continuità di risultati. Nessuno è riuscito ad accorciare le distanze. Anzi, sono molti quelli che hanno perso in maniera anche importante, e un po’ illogica, la possibilità di accorciare in classifica. Una classifica che quando Jannik tornerà a giocare sarà davvero stravolta, visto che l’ex numero uno al mondo, Medvedev, dovrebbe essere addirittura fuori dalla top 10.

Scossone tremendo nella classifica ATP: grave crisi Medvedev

Il russo sta attraversando un vero e proprio momento nero: risultati che mancano e in settimana si potrebbe ritrovare anche fuori dalla Top 10 mondiale. L’ultima sconfitta è stata pesantissima: “Non ero al 100% fisicamente, ma ho fatto del mio meglio per rimanere in partita. Ho avuto qualche problema dopo Indian Wells. Anche se sono migliorato giorno dopo giorno, queste cose possono succedere” ha detto dopo aver perso contro De Minaur. E questa sconfitta, come detto, potrebbe costare carissima.

Medvedev molto probabilmente uscirà dalla top 10 questa settimana: “Non guardo molto le classifiche, ma so cosa può succedere dopo questo torneo. Se dovesse succedere, significherebbe che non ho giocato abbastanza bene nell’ultimo anno. Non ho molte preoccupazioni sul mio tennis in generale. Ho dimostrato a Dubai e a Indian Wells che posso giocare bene e vincere grandi partite. Prima potevo vincere nelle giornate migliori. Ora è un po’ diverso. Ma continuerò a dare il meglio di me. Ora arriva la terra battuta. Il mio ultimo titolo è lì, quindi cercherò di vincerne un altro su questa superficie” ha ancora sottolineato, non perdendo insomma la speranza di tirarsi fuori da questa situazione. Certo, non è semplice.