Donnarumma torna in Serie A: arriva la conferma definitiva

Donnarumma torna in Serie A: il portiere del Psg è tentato da un club italiano. Arriva la conferma definitiva sulla questione

La sua esperienza all’estero l’ha fatta. E chissà, magari anche per lui adesso è arrivato il momento di tornare in Italia, nel suo Paese. Donnarumma, capitano della nazionale e portiere del Psg, ha un contratto in scadenza con i francesi nel 2026: lo stesso, ancora, non è stato rinnovato e quindi alla fine della stagione ci potrebbero essere un po’ di squadre interessate. Anche in Italia, ovviamente.

Non si parla di Milan: il rapporto con l’ex club si è del tutto interrotto nel momento in cui ha deciso di non rinnovare e andare via a parametro zero facendo perdere un bel po’ di soldini alla società rossonera. E nemmeno di Juventus: Giuntoli – che un po’ di ha pensato a Donnarumma – ha deciso di chiudere la faccenda estremo difensore andando a prendere Michele Di Gregorio dal Monza. Che sta crescendo, ulteriormente, e sembra poter essere un numero uno assai affidabile. E quindi? E quindi non rimane che la terza opzione, l’Inter.

Donnarumma in Serie A: assalto dell’Inter

La voce circola da un po’ di tempo in Italia e non è mai stata smentita dai diretti interessati. Sì, soprattutto dalla società nerazzurra che, sollecitata un paio di volte sulla questione, non ha per niente escluso quello che potrebbe essere un vero e proprio assalto alla fine di questa stagione e a un solo anno dalla scadenza naturale del contratto del portiere.

Se in Italia ci sono state moltissime conferme di questo interesse, adesso se ne parla anche in Spagna: è l’informato portale fichajes.net a mettere in evidenza questo fatto. Donnarumma piace moltissimo all’Inter e siamo sicuri che lui accetterebbe di buon grado un ritorno in Italia. Certo, mica è tanto semplice: lo stipendio del portiere è fuori da quelle che sono le possibilità non solo nerazzurre ma di una qualsiasi società italiana, quindi ci dovrebbe essere un ridimensionamento dell’ingaggio magari con un contratto spalmato su più anni. Vedremo. Di fatto l’interesse c’è, è reale, e si potrebbe anche concretizzare.