Sinner contro tutti: inevitabile turnover

Jannik Sinner, all’orizzonte c’è un turnover ed è ormai inevitabile che accada: il numero 1 del mondo è stato completamente isolato.

Da qualche parte, in Costa Azzurra, Jannik Sinner sta ponendo le basi per un nuovo inizio. L’accordo con la Wada, che ne ha decretato la sospensione per un periodo di tre mesi, ha segnato un inevitabile punto di svolta nella sua carriera. Quando tornerà in campo, infatti, sarà tutto diverso. Il suo spirito, tanto per cominciare, considerando che, dopo un anno intero, potrà finalmente giocare senza la pressione che gli ha tenuto “compagnia” per tutta la durata della vicenda Clostebol.

E diverso sarà anche lui, con ogni probabilità, considerando che ha saggiamente deciso di fare tesoro di questi lunghissimi 90 giorni per fare un piccolo upgrade. Il suo preparatore atletico, Marco Panichi, aveva spiegato alla stampa come il team avesse optato per una preparazione sulla falsariga di quella propri dell’atletica leggera. Il numero 1 del mondo sta lavorando in palestra come mai aveva avuto il tempo di fare fino a questo momento e solo a ridosso del ritorno in campo ricomincerà ad allenarsi con la racchetta.

Quello che rivedremo a Roma a maggio, insomma, potrebbe essere un Sinner completamente diverso. Spaesato, magari, perché tre mesi senza tennis è un tempo infinitamente lungo, ma anche più “resistente” e temprato per affrontare qualsiasi ostacoli. Lo era già, per la verità, ma ben venga qualsiasi miglioramento, se servirà a permettergli di mantenere il comando della classifica mondiale.

La “solitudine” di Jannik Sinner

Ora come ora non ha nulla da temere, in ogni caso. Alexander Zverev, il tennista più “vicino” a lui, non ha combinato un granché, da quando Jannik è uscito di scena. Non è riuscito a colmare, dunque, il divario che lo separava dal re del ranking.

Carlos Alcaraz fa sul serio, ma ad Indian Wells non è riuscito a spuntarla e questo ha riacceso una serie di interrogativi sulla sua tenacia e sulla sua continuità. Il che ha indotto Vincenzo Santopadre, ex coach di Matteo Berrettini, a formulare una sua personalissima teoria sul futuro del tennis e sugli scenari di domani per rispondere alla domanda del secolo: chi, gli ha domandato il Corriere dello Sport, potrà avvicinarsi al livello di Sinner?

“La carriera di un tennista è come il grafico di un elettrocardiogramma: non è mai piatto, ci sono alti e bassi – questa la sua risposta – Basta poco per vincere o perdere una partita, a meno che tu non sia di un altro livello come Jannik. Lo scorso anno mi aveva sorpreso Zverev. Adesso, tra i vari Fritz, Rublev, Medvedev e altri, non vedo spiccare nessuno, credo si alterneranno spesso. Quello che vedo meglio è Draper, non perché abbia vinto, ma perché i suoi periodi difficili sono stati influenzati da problemi fisici. Lui ha margini per farsi strada”. Sinner contro tutti, dunque, in un turnover che ci terrà compagnia, si presume, per un bel po’ di anni.